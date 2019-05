Milano, 30 maggio 2019 - Musica, teatro e danza: è pronto a partire un calendario di 62 serate (82 appuntamenti, otto dei quali pensati espressamente per i bambini e i ragazzi) tutte da vivere. È questo il patto tra il Comune di Milano e

le decine di migliaia di persone attese come pubblico di concerti e spettacoli all' Estate Sforzesca, al via il prossimo 7 giugno.

Bottigliette, sacchetti e suppellettili di plastica usa-e-getta saranno dunque vietati, e anche i servizi di ristoro, aggiudicati alla cooperativa 'Eventi E Trenta' che operera' nello spazio concerti, si guarderanno dal somministrarne: puro refrigerio, senza contorno di plastica. Le consumazioni saranno invece servite in contenitori fatti di materiali rinnovabili e compostabili, cosi' da poter essere poi conferiti alla raccolta dei rifiuti organici. "Nei grandi eventi estivi come nella movida milanese e nelle feste i contenitori a perdere per bevande e consumazioni non sempre sono evitabili", spiega il responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, Damiano Di Simine, "ma questo non significa che non se ne possa fare un uso responsabile: tenendo il contenitore per la successiva consumazione, evitando l'inutile cannuccia o portandosi la borraccia riempibile da casa, ad esempio". Questi e molti altri i consigli che verranno dispensati al pubblico nel corso della manifestazione.

L' Estate Sforzesca e' una manifestazione costruita "selezionando le migliori proposte provenienti dai diversi operatori culturali che hanno risposto all'invito del Comune di Milano", fanno sapere da Palazzo Marino, spiegando come tra i criteri di selezione sono state valutate soprattutto "qualita', originalita' e innovazione", che hanno consentito "di proporre una programmazione altamente inclusiva- dicono dal Comune- rivolta sia ai cittadini che ai sempre piu' numerosi turisti presenti in citta' durante la stagione estiva".

Sul palco coperto allestito in Cortile delle Armi al Castello Sforzesco (quest'anno cuore delle celebrazioni leonardesche anche grazie alla straordinaria riapertura della Sala delle Asse) protagonista sara' la musica con 24 spettacoli di classica, 11 di jazz, otto di rock/punk/indie/pop/rap, due di musica pop e cinque appuntamenti con djset; ma anche World Music, musica cantautorale, gospel, musical. Tra gli appuntamenti, Nada con Motta e The Zen Circus, Massimo Volume con Giardini di Miro', Erlend Oye, Max Weimberg, Mecna, Too Many Zooz per la scena rock, indie e rap, Incognito, Andrea Motis, Chucho Valde's, Quinteto Astor Piazzolla per quella jazz e il Canzoniere Grecanico Salentino per la world music tradizionale. Gio Evan, Giovanni Truppi, Ginevra di Marco e Cristina Dona' e i cantautori di Nanni Ricordi rappresenteranno il cantautorato italiano, mentre le serate electro-pop saranno animate da Le Cannibale, Karmadrome, L'Ultima Festa e Take it Easy Summer Edition. Ospiti del cartellone dell' Estate Sforzesca anche le rassegne 'Musicamorfosi' e 'Notturni al Castello'. Diverse le grandi Orchestre coinvolte: la Civica Orchestra di Fiati di Milano (insieme ad Antonella Ruggero in occasione del concerto inaugurale), l'Orchestra I Pomeriggi Musicali, l'Orchestra a Fiati della Valtellina, Area M Orchestra con Fabrizio Bosso, e l'Orchestra Cantelli. L'Orchestra Sinfonica di Milano 'Giuseppe Verdi' sara' poi la protagonista del Ferragosto milanese in una serata di musica a ingresso gratuito dal titolo 'Fuochi d'artificio'.

"Estate Sforzesca e' diventata negli anni la piu' lunga e densa rassegna italiana estiva di spettacolo dal vivo- commenta in chiusura l'assessore milanese alla Cultura Filippo Del Corno- con un'offerta estremamente coinvolgente, grazie ad un programma che spazia tra generi e linguaggi diversi, e inclusiva di tutti gli operatori culturali che partecipano con proposte originali e attrattive per un' estate milanese sempre piu' ricca e vivace".