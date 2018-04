Milano, 9 aprile 2018 - Lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 aprile appuntamento anche a Milano e in tutta la Lombardia con CinemaDays 2018, la nuova iniziativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

DI COSA SI TRATTA - Dopo il successo di Cinema2day, che dal 14 settembre 2016 al 10 maggio 2017, per 9 appuntamenti mensili, ha portato al cinema 8 milioni di persone ad un prezzo speciale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, insieme a Produttori, Distributori ed Esercenti Cinematografici, lancia una nuova iniziativa dedicata ai film in sala. CinemaDays 2018 prevede infatti, tra aprile ed ottobre, ben 15 giorni con ingresso in tutte le sale aderenti al prezzo speciale di 3 euro, in tre diversi periodi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 1° al 4 ottobre. Saranno escluse soltanto le Iniziative Speciali e le visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa. Non solo: la grande novità dei CinemaDays 2018 è la settimana di agosto interamente dedicata alle anteprime della nuova stagione cinematografica: appuntamento fissato dal 9 al 15 agosto.

Ecco l'elenco delle sale che aderiscono all'iniziativa a Milano e in Lombardia (tutti gli aggiornamenti nella sezione "Trova la sala" del sito www.cinemadays.beniculturali.it)

