Milano, 11 maggio 2018 - È stata inaugurata oggi al museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci» la mostra 'I Carabinieri nella Grande Guerra', un' iniziativa che racconta il contributo fornito dall'Arma dei carabinieri Reali e dal corpo Reale delle foreste durante la Grande Guerra.

La rassegna, alla cui inaugurazione ha partecipato il generale e comandante della legione Carabinieri 'Lombardia' Teo Luzi, fa parte del programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario del primo conflitto mondiale e resterà a Milano fino al 20 maggio. Dopo l'allestimento al Museo Nazionale della Scienza, la mostra sarà visitabile dal 21 maggio al 4 giugno all'Archivio di Stato, in via Senato 10 e, dal 5 al 6 giugno, alla caserma Medici del Vascello in via Lamarmora 29, in occasione delle celebrazioni del 204° annuale di fondazione dell'Arma.

Suddivisi in sezioni tematiche - spiegano gli organizzatori - i pannelli con immagini d'epoca mostrano l'impegno dell'Arma come forza combattente, i servizi di intelligence, i compiti di polizia di militare svolti nelle zone di operazione, l'impiego sul cosiddetto fronte interno, l'attività di approvvigionamento del legname e del carbone, l'importante opera di salvaguardia e ricostruzione dei boschi depauperati, in particolare in quelle zone in cui si verificarono feroci scontri e distruzioni.