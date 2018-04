Milano, 23 aprile 2018 - Mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma il 25 Aprile, nel giorno dell feste di Liberazione

MILANO

Ponte del 25 april e 1 maggio, aperture straordinarie per le mostre. Tutte le informazioni.

Spazio innanzitutto alle commemorazioni ufficiali: diversi i momenti del ricordo e della condivisione che si svolgeranno in vari luoghi della città con la deposizione di corone ai piedi delle lapidi e dei monumenti alla memoria dei caduti per la Libertà. Il Comitato permanente antifascista contro il terrorismo, per la difesa dell'ordine repubblicano, ha definito il programma delle Celebrazioni del 73° anniversario della Liberazione. Quest’anno le celebrazioni della Liberazione dal nazifascismo vedranno migliaia di persone provenienti da tutta Italia a Milano, per partecipare alla manifestazione nazionale. Il corteo muoverà da Porta Venezia (appuntamento alle 14) e si concluderà in piazza Duomo, dove intorno alle 1530 interverranno la senatrice a vita Liliana Segre, che parteciperà con un’intervista su maxischermo; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Susanna Camusso, segretario generale delal Cgil; don Luigi Ciotti, presidente di Libera; Carla Nespolo, presidente nazionale Anpi. Introduce e coordina Roberto Cenati, presidente Comitato permanente Antifascista.

L’Anpi e la Brigata Ebraica hanno scelto percorsi comuni, mentre a Piazza San Babila è previsto il presidio dell’ala più antagonista degli antifascisti milanesi. Diversi gli appuntamenti musicali. Per Palazzina Liberty in Musica, spazio a partire dalle 16 a Musica Libera, con musiche di M. Lauridsen e altri autori, il Coro Cantosospeso e Ensemble Prometeo, diretti da Martinho Lutero Galati de Oliveira. Tra le band più longeve del panorama soul e funky, i Tower of Power si esibiranno in concerto per il pubblico del Blue Note il 24 e il 25 aprile. Altro appuntamento con la storia al Legend Club di Milano: di scena i Crashdiet, band icona dello sleaze metal con quasi vent’anni di carriera alle spalle. Dedicato alla Resistenza è lo spettacolo in scena al Teatro Verdi Quando c’era Pippo, che narra la vita di due giovani ragazzi nel periodo che va dal 1940 al 1945.

Il 25 aprile la Casa della Memoria alle ore 18 presenta la performance teatrale “Territori resistenti”, a cura di TTT – Teatri del Territorio. Diversi spazi teatrali di differenti quartieri offrono uno spettacolo. Ecco il programma. Teatro Officina (Quartiere Gorla – Municipio 2), “E sia pace nel mondo”. Laboratorio condiviso con un gruppo di ragazze del quartiere in cui viene esplorato il tema della Pace, sancito dalla Costituzione. Teatro della Cooperativa (Quartiere Niguarda – Municipio 9), lettura scenica “Teatro e memoria”. Gli studenti degli Istituti Secondari di I grado del Nord Milano, guidati da Renato Sarti in una vera e propria indagine nella Memoria a partire da testimonianze della deportazione operaia. ATIR/Teatro Ringhiera (Quartiere Chiesa Rossa – Municipio 5), laboratorio (R)esistenze, per avvicinare i ragazzi al tema della Resistenza e riscoprirne il valore e il significato profondo, tenendo viva la memoria e maturando connessioni e collegamenti con il presente. Teatro Edi/Barrio’s (Quartiere Barona – Municipio 6), il laboratorio Scialla presenta un estratto da “L’acrobata”, mosaico moderno fatto di situazioni, azioni, stralci di testo, storie e corpi per innescare una relazione teatrale che restituisca verità.

Domenica 22 e mercoledì 25 aprile 2018 a Morimondo torna la Festa del Latte. Città slow e borgo del circuito Borghi più belli d’Italia, sede dell’omonima abbazia romanica alle porte di Milano, Morimondo ospita la decima edizione della Festa del Latte, evento che nei due giorni prevede laboratori di fabbricazione del formaggio e del gelato, passeggiate ecologiche, dimostrazioni, degustazioni di oro bianco e poi eccellenze enogastronomiche del Pavese, della Lomellina, dell’Oltrepo. La Festa del Latte, è un evento che nasce da una tradizione antichissima. Secondo il calendario ambrosiano, il 23 aprile si celebra San Giorgio, patrono dei lattai: mandriani e venditori al dettaglio proprio in questo giorno dell’anno usavano firmare i contratti di fornitura del latte. La storia ci racconta poi di un’altra tradizione: i contraenti festeggiavano l’accordo dolcemente, con del pan de mej ai fiori di sambuco (che sembra sboccino proprio in questo periodo dell’anno) appositamente preparato per l’occasione e accompagnato da panna liquida che i lattai regalavano ai propri clienti.

Il 24 e 25 aprile, 399° edizione della tradizionale Fiera delle Palme di Melzo, tra le piazze e le vie della città. Molti gli appuntamenti in programma: Tra questi il mercatino dei Sapori e dell'Artigianato.

Da martedì 24 a domenica 29 aprile al Carroponte di Sesto San Giovanni l'appuntamento è con Carrobeer 2018, la festa della birra artigianale con una ricca selezione di eccellenze, produttori e tipologie, fra microbirrifici dal territorio e marchi dal mondo. Una settimana di eventi con musica dal vivo tutte le sere, luna park con animazioni per adulti e bambini e naturalmente una grande area food con golosità dolci e salate per tutti i gusti. E' a ingresso gratuito (garantito anche in caso di pioggia: 1200 dei 3000 mq sono al coperto) e si svolge nei seguenti orari: martedì, giovedì e venerdì 17.00-02.00; mercoledì (25 aprile, festa della Liberazione) sabato e domenica 11.00-02.00. Di seguito il calendario dei concerti, in programma tutte le sere dalle 21 circa.

Il 25 aprile, a Paderno Dugnano, 4° motoraduno sant’ambrusin in moto aperto a tutte le due ruote. Ritrovo e iscrizioni alle 9:30 (gadget, panino); Alle 10:00 inizio concerto country “aspettando il tour”; Alle 11:00 partenza per tour nei dintorni; Alle 12:00 inizio benedizione; Alle 12:30 pranzo. Durante la manifestazione musica country, stand di abbigliamento ed oggettistica rider.

I paesaggi di campagna di Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh, le ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti per la prima volta in Italia, nella mostra "Impressionismo e avanguardie", dall'8 marzo fino al 2 settembre nelle sale del Palazzo Reale di Milano.

Fino al 3 giugno a Milano al Mudec di via Tortona in programma la mostra "Frida Kahlo, oltre il mito", un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di fornire una nuova lettura della figura dell’artista, evitando ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo comode, anche attraverso inediti e sorprendenti materiali d’archivio. La mostra riunisce in un’unica sede espositiva tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie.

Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell’area metropolitana milanese. E’ “Milano il Mondo!”, il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede, fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un’area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di alli africani a cura di Dafra Keita.

La mostra Il Lungo Addio di Luca Conca si terrà da giovedì 29 marzo al 28 aprile 2018 presso la galleria Manifiesto Blanco, di via Benedetto Marcello 46 a Milano. La mostra è aperta ogni giorno dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19, chiusa il lunedì e la domenica. (Tutte le informazioni)

BERGAMO Grande festa in Città Alta sotto il porticato del Palazzo della Ragione, con il Bergamo Liberation Fest. Per il quarto anno si celebra l'anniversario della Liberazione con un pomeriggio di concerti di band che si esibiranno dalle 15 alle 20, un momento pensato per stare insieme, cantare e ballare celebrando la stessa libertà e gioia del 25 aprile 1945. In piazza è previsto anche un apposito spazio giochi per i bambini. Sul palco saliranno i gruppi: Rataplam (ore 15), Rainbowjam (ore 16), Servi Disobbedienti (ore 17.30) e The Gang (18.30). Dal 21 aprile al 9 maggio sul Sentierone di Bergamo appuntamento con la "Fiera dei Librai" più antica d’Italia, con i suoi romanzi, saggi e volumi per ragazzi, incontri con gli autori, laboratori e tanto altro “invade” Il Sentierone, la via di passeggio nel cuore della città, trasformandola in una grande libreria a cielo aperto, un luogo dove regna sovrana la libertà di guardare, cercare, scegliere, ascoltare, vivere l’emozione vera della lettura. (Tutte le informazioni) Prosegue alla Gamec "Raffaello e l'eco del mito" il nuovo progetto della Fondazione Accademia Carrara realizzato in collaborazione con la GAMeC e in coproduzione con Electa/Marsilio. Partendo dal San Sebastiano dell’Accademia Carrara, l’esposizione - a cura di Maria Cristina Rodeschini, Emanuela Daffra e Giacinto Di Pietrantonio - racconta la formazione del maestro urbinate, la sua attività e la sua fortuna. In mostra 60 opere fino a domenica 6 maggio. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9.30 alle19. In occasione dei 100 anni dall'istituzione del museo di scienze naturali Caffi in piazza Cittadella (Città Alta) si terrà una straordinaria mostra sui dinosauri. In esposizione una cinquantina di modelli di dinosauri, anche a grandezza naturale, alcuni sistemati in piazze cittadine. Ma si potranno ammirare anche riproduzioni di animali estinti, fossili, calchi, ricostruzioni e animali tassidermizzati. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre. Da sabato 21 aprile a martedì 1 maggio, presso il Castello Oldofredi di Calcio in provincia di Bergamo, è in programma la Terza Settimana della Cultura. L’evento prevede numerosi appuntamenti: mostre, spettacoli, concerti, incontri e degustazioni. BRESCIA Auto d'Epoca in Franciacorta torna con il 14° raduno con partenza da Chiari presso Villa Mazzotti. Il ritrovo è previsto per mercoledì 25 Aprile dalle 8, colazione, punzonatura e partenza, aperitivo, prove cronometrate, corsa in pista all' Autodromo di Franciacorta, passeggiata per la Franciacorta, gadget esclusivi, premi e pranzo. L'evento come ogni anno è patrocinato dalla Provincia di Brescia, dalla Regione Lombardia, dai Comuni aderenti, ed enti come ACI Brescia

e ACI Sport, Museo Mille Miglia, Camera di Commercio, APIindustria, AIB, Confartigianato Lombardia, Confagricoltura Brescia e tanti altri patrocinanti.

Info:info@radiomontorfano.it - 030.7703037 Fino a lunedì 30 aprile è in programma la 2° edizione del Festival della Sostenibilità sul Garda, l’evento che promuove la sostenibilità attraverso appuntamenti itineranti dedicati alla cultura, sport, gioco, didattica e riflessione. Da venerdì 20 a domenica 29 aprile a Capriolo è in programma la Sagra di San Giorgio, con la Settimana del Brasato al Curtefranca e della Ret. “Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia”, in mostra fino a 1° luglio a Santa Giulia, Brescia. Tutte le informazioni. Dal futurismo alla metafisica, dal Ritorno all'ordine fino all'Arte informale in un percorso di sorprendente bellezza: si tratta della mostra 'Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane', allestita a Palazzo Martinengo fino al 10 giugno, presenta una selezione di opere provenienti dalle più raffinate e importanti dimore di Brescia e provincia. La rassegna, curata da Davide Dotti, offre al pubblico la possibilità di ammirare artisti del calibro di Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Severini, Morandi, Carrà, De Pisis, Sironi, Burri, Manzoni, Vedova e Fontana. COMO

Il 25 aprile, apertura straordinaria del Castello del Baradello a Como. Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. La visita guidata dura circa 30 minuti ed è effettuabile a piccoli gruppi (max 15 persone). Ingresso Adulti: 5 euro, Over 65: 4 euro, Under 12: gratuito

Il 25 aprile, apertura straordinaria al pubblico del Monumento ai Caduti, con possibilità di salire dalla cripta sino all'ultima terrazza a 33 metri d'altezza. Ultimo accesso ore 17.30. Apertura alle 15. Ticket d’ingresso € 4,00 (tariffa unica) – under 6 gratis.

La galleria MAG di Como, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, presenta da mercoledì 25 aprile a domenica 20 maggio, la mostra personale del Maestro Antonio Pedretti dal titolo 'Bianco lombardo'. Antonio Pedretti, artista internazionale e caposcuola del genere paesaggistico, è uno dei soggetti artistici più strettamente legati alle fondamenta della cultura umana, espressa con il suo personale atteggiamento contemporaneo e informale. S. Pietro in Atrio, via Odescalchi - Como, Ingresso libero da martedì a domenica dalle 10 alle 20, inaugurazione 25 aprile ore 18.

CREMONA

Mercoledì 25 aprile, dalle 10 alle 20, si svolgerà la prima edizione di Pizzighettone Fantasy. Le 34 grandi Casematte ospiteranno un centinaio di espositori che botteghe, banchi, laboratori didattici e giochi di ruolo fantasy da tavolo mentre nel parco avranno luogo le animazioni legate al mondo tolkeniano e quindi alla saga de Il Signore degli Anelli. Ci saranno oltre 100 banchi e botteghe suddivise in diverse aree tematiche, 250 personaggi in costume, personaggi fantastici e decine di spettacoli e animazioni, mostre collaterali, laboratori didattici e tavoli di gioco, esibizioni di falchi e aquile, taverne e locande. Tutti i Bambini potranno partecipare alla Manifestazione. Saranno vestiti con abiti a tema e potranno, anche per un solo giorno, essere “catapultati” in questo meraviglioso viaggio fuori dal tempo tra centinaia di personaggi magici e fantastici. Nel Biglietto di Ingresso, è compreso l’armamento con archi, spade e scudi, l’arruolamento, l’addestramento e la vestizione con abito completo, per l’avventura con gli animatori nelle diverse aree tematiche (suddivise per fascia d’età) Biglietto ingresso 10 Euro a persona. I Bambini fino a 5 anni non pagano.

Tradizionale mostra-mercato con bancarelle di libri e pubblicazioni varie sotto la Galleria XXV Aprile. Appuntamento dal 6 aprile al 6 maggio, dalle 10 alle 23.

La 35° edizione della Sagra dello Gnocco si svolge il 24, 25, 28, 29 aprile e 1° maggio 2018 a Derovere. Sotto lo stand potrete si degusteranno gnocchi fatti a mano, preparati e cucinato al momento e altre delizie locali e non.La cucina sarà a aperta a cena dal 25 al 1° maggio e i festivi anche a pranzo. Per tutta la durata della festa funzio neranno un accurato servizio di bar e cucina. Pesca di benefìcienza e gonfiabili per i bambini. Ampio spazio verde a disposizione.

LECCO

Fino al 6 maggio al Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco in scena la mostra "Paladino Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012", che costituisce il secondo importante appuntamento con la straordinaria forza creativa del Maestro Sannita che il Comune di Lecco realizza in collaborazione con la Camera di Commercio e la Galleria Bellinzona, all’interno della IX edizione del Festival Leggermente promosso da Assocultura - Confcommercio Lecco, nelle sedi espositive di Palazzo delle Paure e della Camera di Commercio.

La Festa del Cioccolato a Mandello del Lario sul Lago di Como inizia in Piazza Leonardo da Vinci da lunedì 23 a mercoledì 25 aprile. Il programma conta laboratori per i ragazzi, show cooking per creare una tavoletta di cioccolato e la creazione di una scultura di cioccolato direttamente da un blocco unico

Siete amanti del cioccolato? Degustazioni, laboratori per bambini e percorsi didattici per le scuole. E ancora percorsi di conoscenza dal cacao al cioccolato alla scoperta non solo del vero cioccolato artigianale - buono e che fa bene - ma anche di quello equo e solidale. Tutto questo e molto altro è “Varenna Choco Fest”, la grande del cioccolato artigianale in programma a Varenna il 24 e25 aprile in Via Imbarcadero. La festa del cioccolato artigianale sarà un’ occasione ghiotta per farsi tentare dalle raffinate creazioni al cioccolato frutto dell’estro dei maestri cioccolatieri ChocoArt Feste del Cioccolato è: cioccolatini e praline, tavolette, creme e liquori al cioccolato, divertenti sculture come topolini, coccinelle, scarpette, utensili per la casa, telefonini, che sembrano animarsi, che saranno in degustazione e vendita presso gli stand sempre aperti dalle 10 alle 20. Ma per tutto il weekend, ci sarà anche la possibilità di immergersi nel mondo del cioccolato di altissima qualità lavorato artigianalmente, grazie alle tante attività didattiche previste nel Laboratorio del Cioccolato.

LODI

Il 25 aprile, 16esima edizione del Memorial Gianni Santi a Lodi e San Martino in Strada. La manifestazione, che ha l'obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani, prevede tornei di calcio, hockey su pista, pallavolo, basket e baseball: le premiazioni finali avranno luogo alle ore 17.00 al Palacastellotti.

In occasione del 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Circolo Filatelico Numismatico Lodigiano, in collaborazione con Unitre Lodi, Società Generale di Mutuo Soccorso, Museo della Fotografia di Cavenago d'Adda, Associazione Bersaglieri d'Italia di Lodi, Associazione Combattenti e Reduci sezione di Sant'Angelo Lodigiano, Accademia delle Arti Gerundia, Circolo Filatelico Numismatico Cremasco, Circolo Filatelico di Costanza, il sig. Paolo Stabilini e il sig. Pierpaolo Zanaboni, presenta la mostra sul grande evento bellico "Fu vera gloria? Lodi e il Lodigiano nel turbine della guerra 1915-1918". L'esposizione sarà aperta da venerdì 6 aprile a martedì 1° maggio, presso Palazzo Barni in Corso Vittorio Emanuele. Ingresso libero.

MANTOVA

Mantova si prepara a vestirsi di nuovo di puro romanticismo per la seconda edizione di Mantova Lovers, la rassegna di spettacolo ed enogastronomia che dal 21 aprile al 6 maggio 2018 trasformerà la città dei Gonzaga in uno dei luoghi più romantici del mondo. E’, infatti, tutto all’insegna del binomio “Mantova e amore” il palinsesto dell’edizione 2018 di Mantova Lovers: un calendario ricco di eventi unici e originalissimi, che trasporteranno il pubblico in una dimensione inedita, indimenticabile.

Provengono dalla collezione del Multimedia Art Museum di Mosca, e sono state selezionate dalla curatrice Olga Sviblova, le foto esposte nella mostra “Alexander Rodchenko. Revolution in photography”, in programma fino al 27 maggio a Palazzo Te di Mantova. Si tratta di 150 scatti del fotografo russo Alexander Rodchenko, dai negativi originali degli anni '20 e '30 del grande maestro, esponente di primo piano dell'avanguardia sovietica.

Nei Tinelli di Palazzo Te a Mantova la mostra fotografica #IN TAVOLA a cura di Melina Mulas con Francesca Vischi e Gianmaria Puntiroli, che raccoglie le foto scattate dagli studenti delle scuole superiori mantovane sul tema del cibo e più in generale sulla grande tradizione culinaria mantovana. Le foto saranno esposte, con ingresso libero, fino al 29 aprile. (Tutte le informazioni)

MONZA

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello, nel cuore del Parco di Monza, sarà teatro dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di StarWars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga diGuerre Stellari. (Tutte le informazioni)

Fino al 3 giugno alla Villa Reale di Monza la mostra "Mangasia Wonderlands of Asian Comics". Fumetti, tavole originali e volumi provenienti da tutta l’Asia in esposizione al Secondo Piano Nobile della Villa Reale di Monza. Mangasia è una mostra collettiva tematica che mette in luce la creatività nell'arte del fumetto asiatico e le vie nelle quali il “Wonderlands of Asian Comics” si inserisce e talvolta si contrappone in tutta la sua diversità e dinamismo. Dalle radici alle più recenti innovazioni digitali, Mangasia presenta una panoramica della storia del fumetto Made in Asia puntando il riflettore sui creatori chiave e i personaggi, sui magazine, le graphic novel e sulle pubblicazioni multimediali. Una mostra di questo genere rappresenta una parte essenziale per la comprensione accademica del fumetto come strumento accessibile e innovativo, e mira a far conoscere al pubblico l'influenza e la portata del Manga nella cultura contemporanea dell'Asia. La mostra è divisa in 6 sezioni tematiche e, in esclusiva per Monza, è stato allestito uno spazio dedicato ai Cosplay.

PAVIA

Dal 3 febbraio al 3 giugno 2018, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospiteranno un'ampia retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione "Steve McCurry - Icons" presenta oltre 100 scatti in grado di ripercorrere quarant'anni di carriera del fotografo americano. Per tutta la durata della rassegna è in programma una serie di attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini e adulti.

I mosaici pavimentali di epoca romanica conservati nell'antica cappella del Castello Visconteo, sottoposti ad un intervento di restauro e pulitura, dialogheranno con i mosaici contemporanei della giovane artista pop Lady Be, nella mostra aperta ai Musei Civici di Pavia. Al posto dei tasselli, Lady Be per i suoi lavori utilizza piccoli oggetti di plastica come giocattoli, pezzi di materiali di recupero, oggetti di uso comune come penne, involucri di make up, tappi di bottiglie e bottoni. Protagonisti delle sue opere, come spiega il titolo della mostra, "I volti che hanno cambiato la storia, da Gesù Cristo ad Andy Warhol". La mostra resterà aperta fino al 20 maggio.

SONDRIO

Dal 25 aprile riparte “Rent Bike Palù” per ammirare sulle due ruote i panorami e i paesaggi mozzafiato tra Sondrio e Valmalenco attraverso il Sentiero Rusca, le piste ciclabili di Lanzada e del parco di Vassalini, il pump-track di Caspoggio, la Via dei Terrazzamenti, i sentieri,della Valmalenco e il Sentiero Valtellina. Dove? Presso gli Info Point di Sondrio (via Tonale) e di Chiesa in Valmalenco (località Vassalini).

Dal 14 al 29 aprile è in programma la mostra di pittura Colori e Ricordi allestita presso la Sala delle Acque del Palazzo Sertoli-Guicciardi di Sondrio. Orari della mostra: 10/12 e 16/19.30, chiuso il lunedì.

Mercoledì 25, a Morbegno, corsa e camminata di 7 km per sole donne organizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori con il patrocinio del Comune di Morbegno. Via Lungo Adda, Morbegno, SO. Ore 8.30 ritrovo presso la colonia in via Lungo Adda. Per informazioni e iscrizioni: Sede Provinciale LILT: 0342.219413 - 349.4595006.

VARESE

Il Monastero di Torba, Bene Fai a Gornate Olona, offre ai bambini tra i 6 e i 10 anni l’opportunità di trascorrere i giorni di festa alla scoperta dei mestieri di una volta, grazie alla sapiente guida di esperti artigiani che permetteranno loro di conoscerne e carpirne i segreti. Si comincia mercoledì 25 aprile alle 15 con il cestaio, mestiere meno comune di un tempo, ma non per questo meno affascinante. Un pomeriggio a cura di Pier Mario Travaglia alla scoperta dei segreti di questa antica professione che si concluderà con un laboratorio di manualità che darà l’opportunità ai bambini di mettersi alla prova e realizzare il proprio cesto. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0331.820301 - 328.8377206; faitorba@fondoambiente.it.

Mercoledì 25 aprile alle 14.30 a Varese si terrà una speciale visita guidata storico-naturalistica dal titolo "Sulle antiche vie per Santa Maria del Monte", un vero e proprio viaggio nella storia e nella natura in compagnia delle Gev del Parco Regionale del Campo dei Fiori e delle guide di Archeologistics. I partecipanti potranno percorrere gli antichi sentieri che permettevano ai pellegrini l'accesso a Santa Maria del Monte prima della costruzione del Viale delle Cappelle, raggiungendo così l'antica e originaria chiesa del IX-X secolo, l'attuale cripta.

Tutte le sedi museali del borgo di Castiglione Olona saranno aperte al pubblico sia mercoledì 25 aprile che martedì 1 maggio: una piacevole occasione per quanti vogliano regalarsi una gita fuori porta, immersi tra arte, storia e natura. A Palazzo Branda Castiglioni sarà possibile visitare la mostra che raccoglie 25 libere grafiche di grosso formato a tema Le Cariatidi di proprietà della Galleria d’Arte Xotaris Art Forum – Fondazione Panagiotis Giannakos di Archanes (Creta) realizzate da alcuni dei più importanti incisori contemporanei (dal 22 aprile al 6 maggio). Inoltre, il 25 aprile alle 15 presso il Museo della Collegiata si svolgerà l’attività per bambini (5-9 anni) Code, becchi e pungiglioni. La partecipazione al laboratorio è inclusa nel biglietto d'ingresso (bambini € 4), ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail: didattica@museocollegiata.it.

È in calendario il 25 aprile il primo Gran Premio di Crenna di Gallarate organizzato dalla Società Ciclistica Crennese per ricordare Marco Limido, giovane ciclista crennese tragicamente scomparso nel 2016. La storica Crennese torna ad organizzare una competizione ciclistica agonistica, per le categorie Esordienti 1 ed Esordienti 2 (gara unica), su un percorso disegnato tra le strade di Crenna e Besnate; potranno partecipare al massimo 200 atleti iscritti alla Fci di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Il ritrovo è fissato alle ore 8 a Villa Delfina, in centro a Crenna, che sarà sede della Giuria. La gara inizierà alle per 10: dopo un breve trasferimento fino a via Egeo, esattamente sotto l'abitazione di Marco Limido, si svolgerà su un circuito di circa 5 km da percorrere sei volte (30 km in totale). La premiazione avverrà alle 11,30 presso il parco di Villa Delfina.

Luna Park del Lago - Schiranna di Varese dal 24 marzo all'1 maggio 2018, per una Pasqua ed una Pasquetta…con l’adrenalina! Una meta ideale per la gita fuori porta con la famiglia e con gli amici. Novità della stagione: la giostra Star Flyer, un’altalena rotante ad un’altezza a dir poco vertiginosa. Inoltre ci saranno la nave pirata Corsair.

Una nuova mostra alla Galleria di Arti Visive dell’Università del Melo a Gallarate: dal 28 marzo al 27 aprile Nino Leto presenta una serie di foto testimonianza delle esperienze della vita e delle prerogative delle diverse culture in una mostra a cura di Claudio Argentiero, nell’ambito del Festival Fotografico Europeo ideato e curato dall’Afi-Archivio Fotografico Italiano e giunto alla sua settima edizione. Si tratta di 'Storie di un fotoreporter 1979-2007' di Nino Leto, testimone attento dei fatti del mondo, Nino Leto occupa, con il suo importante percorso professionale, un posto di grande e riconosciuta reputazione tra i protagonisti della fotografia italiana. In questa mostra offre al pubblico una propria visione che tesse uno stretto legame con gli sguardi profondi delle tante persone incontrate in oltre trent'anni di continuo mestiere. Chiuso domenica 1 aprile (Pasqua), lunedì 2 aprile e mercoledì 25 aprile.

La Historian Gallery di Gavirate ospita la mostra “Il Genio di Dalì”, un viaggio alla riscoperta della Bibbia e della Divina Commedia, rivisitati dalla fantasia e creatività del maestro Salvador Dalì. In esposizione fino al 31 agosto oltre 200 litografie e xilografie originali di Dalì.

La Rete degli Orti Botanici della Lombardia, realtà nata per favorire la tutela, la conoscenza, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale vegetale degli Orti Botanici aderenti (Bergamo, Bormio, Milano Brera, Milano Città Studi, Pavia, Toscolano Maderno, Villa Carlotta), presenta la mostra itinerante "Seduzione Repulsione - quello che le piante non dicono" realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano. Dopo la nona tappa ospitata a Venezia, la mostra arriverà a Ispra, sul meraviglioso lago Maggiore, ospitata dal 7 al 29 aprile a Villa Quassa, con inaugurazione sabato 7 aprile alle 15, per poi proseguire, dal 2 al 20 maggio all’interno Centro Ricerche della Commissione Europea con sede a Ispra, che sostiene il progetto. Una mostra dedicata alle piante dal punto di vista delle piante. La mostra fa luce su alcuni meccanismi riproduttivi e di sopravvivenza messi in atto nel mondo vegetale proponendo un racconto in chiave fitocentrica, ossia indipendente dalla relazione con l’uomo.