Putin lancia un missile e un milanese ha mal di denti

Nell’era della globalizzazione, cose apparentemente lontane sono spesso incredibilmente vicine. Ad esempio, se oggi un milanese ha mal di denti, la colpa potrebbe essere di un missile esploso su una fabbrica a migliaia di chilometri da lui. Ma andiamo con ordine: le farmacie di Milano hanno sempre più difficoltà a reperire diversi tipi di antinfiammatori, antibiotici e antiepilettici. Sono più di tremila i farmaci carenti segnalati dall’Azienda italiana del farmaco.

La catene di approvvigionamento sono in crisi a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, della crisi energetica e della conseguente depressione economica in Cina e India, dove l’Europa ha esternalizzato buona parte della sua produzione farmaceutica. Alla fine di questa lunga catena, una scatola di antinfiammatori che dovrebbe essere in una farmacia milanese non c’è. E il milanese con il mal di denti non sa neanche a quale leader mondiale dare la colpa del proprio dolore. Parafrasando: è la globalizzazione, bellezza.