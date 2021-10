Freddo e pioggia sono le due caratteristiche principali della giornata di oggi, giovedì 21 ottobre, ma per questo fine settimana non ci dovremo abituare. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, quella di venerdì 22 ottobre sarà una giornata di transizione, un mix fra il brutto tempo di oggi e il sole del fine settimana. Venerdì infatti, ci saranno ancora nuvole e si potrà persino vedere qualche banco di nebbia sulla Lombardia in seraa. Le temperature però saranno in aumento. Sabato invece sereno o poco nuvoloso al mattino, foschia e nebbia su tutta la regione e temperature in calo. Il weekend si concluderà con una domenica soleggiata, con nuvolosità irregolare in aumento. Le temperature rimarranno comunque stabili.

Per quanto riguarda il resto d'Italia, venerdì sereno al nord e al sud, pioggia su alcune regioni del centro e così sarà anche sabato. Domenica invece la perturbazione si sposta su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, lasciando il resto d'Italia a godersi il sole.