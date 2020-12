Milano, 25 dicembre 2020 - La neve sta arrivando. E pure il freddo polare, rendendo unico il clima natalizio. Peccato non potersi recare come in passato sulle piste da sci, chiuse per evitare assembramenti in ottemperanza alle normative anti Covid. Saranno dunque feste imbiancate, grazie a un vortice ciclonico di origine polare che piomberà sull'Italia. Intanto già da oggi è prevista aria più secca e fredda da nord, associata a variabilità sulla Lombardia. Nubi anche compatte ad est con deboli precipitazioni sia sulle relative aree alpine sia su quelle pianeggianti, con quota neve in calo fin sui 400-600 metri nel pomeriggio e durante la sera.

Secondo gli esperti di 3BMeteo, sulla Lombardia è atteso un cambio di circolazione atmosferica tra oggi, giorno di Natale, e il weekend. In particolare, oggi irromperà aria più fredda, legata a un po' di variabilità con deboli precipitazioni sulle pianure centro-orientali con qualche fiocco di neve sulle Alpi. Aria fredda che si farà sentire soprattutto da domani, 26 dicembre, quando ci sarà tempo soleggiato accompagnato però da diffuse gelate mattutine.

Nel weekend natalizio, tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, sopraggiungerà una perturbazione nord-atlantica, che determinerà precipitazioni diffuse, anche nevose fino in pianura sui settori centro-occidentali. Si tratterà di una nevicata localmente importante in termini di accumuli (15-30 cm), tanto che Milano ha già convocato il tavolo per il piano neve.