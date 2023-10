Previsioni meteo in Lombardia: nel weekend ancora freddo e pioggia. Quando tornerà il sole?

Da un giorno all'altro, è arrivato l'autunno. Il caldo e le temperature anomale delle ultime settimane sono sparite tutt'a un tratto, lasciando spazio a freddo, nuvole e pioggia. E il tempo, nei prossimi giorni, sarà sulla falsa riga di quello dell'ultima parte di settimana.

Secondo le previsioni di 3bmeteo infatti anche nel weekend continueranno gli effetti della perturbazione atlantica che da giorni sta portando acquazzoni e freddo in tutto il Nord Italia. Dopo l'allerta gialla, e in alcune zone addirittura arancione, diramata per venerdì 20 ottobre sulla Lombardia, nel fine settimana continuano piogge e rovesci, anche persistenti, sulle Alpi, mentre in pianura i temporali dovrebbero essere a intermittenza ma diffusi. Domenica si dovrebbero registrare miglioramenti in tutta la regione, con solo un po' di variabilità residua sulle Alpi. Settimana prossima ancora perturbata a tratti per l'ingresso di nuove perturbazioni atlantiche.

Le previsioni

Sabato 21 ottobre: La circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo nel pomeriggio e in aumento verso sera. In tutta la Lombardia sono previsti infatti temporali e acquazzoni già dalla mattina che, salvo leggeri miglioramenti nelle ore centrali della giornata, si protrarranno fino a sera, intensificandosi in alcune zone.

Domenica 22 ottobre: Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Dovrebbe essere dunque una domenica nuvolosa, ma senza piogge, in gran parte della Lombardia. Anche le temperature tornano a sorridere, arrivando nelle ore centrali della giornata a sfondare la barriera dei 20 gradi in diverse zone.

Lunedì 23 ottobre: Con l’inizio della settimana invece torna il maltempo. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. La mattinata, in tutta la Lombardia, dovrebbe rimanere senza pioggia che, invece, arriverà copiosa in serata in quasi tutte le zone della Lombardia.