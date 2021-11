Sono stati giorni estremamente difficili sotto il profilo meteorologico per l'Italia. In particolare per la Sicilia, e il Catanese, alle prese con un doppio ciclone che ha creato devastazione e morti. Ma anche il Nord ha dovuto fare i conti con una doppia perturbazione (nel ponte dl Ognissanti e il 3 novembre) che ha portato piogge forti e neve sulle Alpi.

Da oggi dovrebbe tornare a splendere il sole al Nord. E il bel tempo dovrebbe rimanere a lungo (almeno sino al fine settimana) mentre la situazione sarà più variabile al Centro-Sud.

Al Nord nelle prossime ore

Al Nord, al primo mattino ancora residuo maltempo intenso sulle regioni Alpine centrorientali, con rovesci o temporali diffusi; addensamenti compatti al mattino sulla Liguria, con ancora rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione. Temperature minime in diminuzione su nord-ovest, in aumento anche marcato su Triveneto; massime in diminuzione su aree Alpine e Liguria, in aumento altrove. Venti deboli variabili. Mari molto mossi, da molto mosso ad agitato il mar Ligure.

Al Centro nelle prossime ore

Residuo maltempo sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal pomeriggio; cielo in generale velato sul resto del centro. In serata ancora residui addensamenti compatti su Lazio ed Abruzzo meridionali, con rovesci o temporali sparsi associati e bel tempo sul resto del centro. Temperature minime generalmente stazionarie; massime in diminuzione su regioni centrali tirreniche, in aumento altrove. Venti ancora forti, con raffiche fino a burrasca, in attenuazione gia' dalla seconda parte della mattinata. Mari molto mossi.

Al Sud nelle prossime ore

Al Sud e sulla Sicilia molte nubi compatte, in particolare su Campania e Molise, con rovesci o temporali sparsi, in estensione pomeridiana anche alla Puglia garganica; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del meridione. Temperature minime generalmente stazionarie; massime in diminuzione su aree interne del Molise e Campania, in aumento altrove. Venti ancora forti, con raffiche fino a burrasca forte. Mari molto mossi, da molto mosso ad agitato il basso Adriatico.

Nel fine settimana Italia spaccata in due

Se dalle prossime ore al Nord splenderà il sole e il bel tempo si manterrà almeno fino a domenica. si registrerà invece un abbassamento delle temperature, soprattutto nei valori minimi con il termometro che scenderà intorno allo zero, a Milano, nella mattinata di domenica.

Discorso diverso al Centro dove venerdì e sabato saranno giornate di diffuso maltempo, che interesserà, anche se meno intensamente, anche il Sud e la Sicilia. Sud e Sicilia che invece dovrebbero assistere a un peggioramento a partire da lunedì.