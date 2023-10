Previsioni meteo, sulla Lombardia ancora perturbazioni: quando torna il bel tempo?

Il meteo non lascia tregua: secondo le previsioni di 3bmeteo la settimana che ci aspetta sarà ancora caratterizzata da temperature in calo, nubi e pioggia.

Il flusso atlantico che ha determinato il brutto tempo del fine settimana sarà molto attivo anche nei prossimi giorni, con almeno altre due perturbazioni in transito sulla Lombardia. Lunedì nubi in generale aumento con precipitazioni, in genere deboli o al più moderate, in arrivo verso la fine della giornata in diverse zone della regione. Ma questi leggeri rovesci non saranno altro che il preludio dell'acquazzone che si abbatterà martedì si abbatterà sulla regione. Mercoledì dovrebbe essere una giornata di tregua in attesa di una nuova perturbazione che dovrebbe già arrivare giovedì portando ancora nubi e acqua. Segue un miglioramento per venerdì 27 che non è detto si protragga per tutta la durata del fine settimana.

Le previsioni giorno per giorno

lunedì 23: Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, che dovrebbero sfociare in deboli piogge durante la serata. Le temperature nel pomeriggio toccheranno anche quota 20 gradi in diverse zone della Lombardia per poi riabbassarsi di sera a causa di temporali diffusi.

martedì 24: Piogge che continueranno per tutta la giornata di martedì. Un'area di bassa pressione abbraccerà la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse e abbondati, in alcuni casi anche con temporali. E le temperature, di conseguenza, continueranno a scendere: nelle ore centrali della giornata infatti la media sarà intorno ai 15 gradi, determinati anche dal sole coperto da nubi.

mercoledì 25: Le piogge, almeno durante la giornata, dovrebbero dare un attimo di tregua. Le correnti umide durante la giornata andranno lentamente smorzandosi, favorendo così anche ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata caratterizzata dalle nubi.

giovedì 26: Dopo una giornata di pausa tornano le perturbazioni: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, che porteranno anche acquazzoni e temporali in serata.