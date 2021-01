Milano, 12 gennaio 2021 - L'inverno entra nel vivo e si fa sentire. Da un paio di giorni la Lombardia sta affrontando temperature basse che, durante la notte e la mattina, raggiungono anche qualche grado sotto lo zero.

E sarà così anche nei prossimi giorni: il progressivo avanzamento dell'alta pressione dall'oceano Atlantico fin verso la Scandinavia favorià' l'arrivo di correnti d'aria molto fredde di origine artica. Si aprirà un vero e proprio "canale" in grado di trasportare masse d'aria gelide verso l'Europa centrale e poi sull'Italia. E, di conseguenza, farà freddo anche di giorno per via dei venti settentrionali che soffieranno per buona parte della settimana. Il tempo resterà comunque stabile con cielo sereno e poche nubi. Noente piogia o neve in arrivo, almeno durante questa settimana.