Milano, 25 settembre 2021 - Ombrello ed impermeabile sono pronti? È allerta meteo per temporali e nubifragi per la giornata di domani, domenica 26 settembre. Una perturbazione proveniente dall'Europa occidentale raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando una consistente ondata di maltempo. nel mirino di pioggia, grandine e forti raffiche di vento la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Toscana e, successivamente, anche a Umbria e Marche. Ma vediamo cosa accadrà nel dettaglio.

Domenica, allerta meteo al Nord

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni previsti, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha valutato per la giornata di domani, domenica 26 settembre, un'allerta arancione per rischio temporali su Liguria di Levante e sull’Emilia e una allerta gialla sui restanti settori di Liguria e dell’Emilia Romagna oltre che per diversi settori di Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Marche. Allerta gialla per rischio idrogeologico infine per Emilia Romagna e Toscana.

Da lunedì il maltempo si spinge verso Sud

Secondo gli esperti di 3BMeteo, la perturbazione che porterà forte maltempo sulle regioni settentrionali e parte del Centro nella giornata di domenica, continuerà la sua marcia sul resto della Penisola all'inizio della nuova settimana. Dovrà confrontarsi con un campo di alta pressione che la indebolirà, tuttavia riuscirà a portare acquazzoni e temporali anche sul resto del Centro e parte del Sud prima di estinguersi completamente sull'area balcanica. Nel contempo la saccatura associata al vortice britannico manterrà la sua influenza sull'Europa centrale toccando anche l'Italia del Nord dove sono attesi ancora un paio di impulsi instabili.

La mappa della Lombardia