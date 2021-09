Milano - L'estate non vuole finire? Sembra proprio così, almeno nel Nord Italia, dove il bel tempo è destinato a durare per tutta la settimana. Situazione diversa al Sud, dove sono in arrivo pioggia e temporali. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Sole e temperature estive

Ancora giornate di bel tempo nel Nord e Centro italia. L'alta pressione contnuerà a portare l'estate settembrina con temperature calde e piacevoli.

Allerta meteo, ecco dove

A partire da domani, venerdì 10 settembre, un insidioso centro di bassa pressione raggiungera' la Sardegna per poi dirigersi verso il Sud dando vita a un'intensa fase di maltempo. Secondo gli esperti de ilMeteo.it, la Sardegna sarà raggiunta da

precipitazioni molto forti e sotto forma di temporali. Visto il periodo decisamente siccitoso che ha attraversato l'isola, infatti, non sono da escludersi delle alluvioni lampo in quanto il terreno potrebbe far molta fatica ad assorbire le precipitazioni previste. Prestare attenzione in particolar modo alla provincia di Sassari.

Nella giornata di sabato l'ondata di maltempo si portera' verso il Sud colpendo dapprima la Campania meridionale e poi Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Anche su queste regioni si potranno verificare dei nubifragi e improvvisi allagamenti. Domenica sarà la fase migliore del weekend in quanto l'azione del vortice ciclonico andrà gradualmente perdendo di energia lasciando dietro di se alcune note d'instabilità sulla Sicilia e sull'area ionica, mentre sul resto del Paese l'atmosfera si manterrà piuttosto tranquilla salvo per isolati temporali attesi nelle ore più calde su alcuni tratti dell'arco alpino specie sul Trentino alto Adige e sul Triveneto.

