Milano, 21 agosto 2021 - L'estate si avvia verso la fine? Di certo c'è che dopo l'ondata di calore del fine settimane, farà irruzione il maltempo. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi giorni.

Sabato e domenica con 'Lucifero'

Nella giornata di oggi e in quella di domenica l'anticiclone Lucifero dara' il meglio di se' raggiungendo il picco di caldo. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che domani, a parte alcuni temporali pomeridiani attesi sull'arco alpino, saranno il sole e il caldo africano i protagonisti della giornata. Il primo splendera' quasi indisturbato, il secondo raggiungera' picchi di 37 C sulle zone interne della Sardegna e fino a 34-36 C su Toscana, Lazio, Emilia, Marche, Veneto, Lombardia, Puglia e Basilicata.

Da lunedì fresco e temporali

La presenza dell'anticiclone pero' avra' vita breve, infatti gia' da lunedi' comincera' ad affluire gradualmente aria piu' fresca dai quadranti nordorientali che sara' responsabile della destabilizzazione della struttura anticiclonica. Temporali interesseranno a macchia di leopardo le regioni del Nordest (soprattutto l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia) e la Lombardia orientale per poi scendere al Centro raggiungendo Marche e Umbria. Nei giorni successivi l'aria piu' fresca provochera' un deciso calo termico su gran parte delle regioni mentre i temporali scenderanno lungo tutta la fascia adriatica.

La mappa della Lombardia