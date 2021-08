Milano, 19 agosto 2021 - Un'estate da record per quanto riguarda il caldo al Sud ed il violento maltempo che ha flagellato il Nord Italia. Ma come finirà? Cosa dobbiamo aspettarci per l'ultima settimana di agosto? Secondo gli esperti una situazione che secondo i modelli vedrebbe come protagonista sull'Europa occidentale un promontorio di alta pressione di matrice africana esteso sino a buona parte del Regno Unito. Ma questa maggiore ondulazione del getto potrebbe favorire il distacco di una massa d'aria più fredda di matrice norvegese che scivolerebbe sull'Europa centrale finendo con l'investire anche l'Italia. Ma vediamo nel dettaglio i prossimi giorni.

Il meteo del fine settimana

Le previsioni meteo di domani, venerdì 20 agosto, prevedono una giornata relativamente calda, con annuvolamenti e qualche rischio di precipitazioni su Alpi e Appennini. In particolare, in Lombardia che, già stamattina, si è svegliata sotto un cielo coperto. Sulle coste invece sole, con temperature in calo al Sud e in aumento al Nord. Idem per le zone di pianura. Ma i giorni roventi di metà agosto non sono finiti. Secondo gli esperti, nel fine settimana, è in arrivo una nuova ondata di caldo africano, "e questa volta colpirà soprattutto il Centro-Nord con picchi di temperatura che potranno superare i 35°C. I venti di Maestrale e di Bora di giovedì sono in attenuazione, ma sono da mettere in conto temporali sulla dorsale appenninica (anche forti), mentre da sabato l'anticiclone africano Lucifero si impossesserà ancora una volta dell'Italia. Tuttavia l’azione di Lucifero sarà meno estrema rispetto alla precedente e avremo giorni più gradevoli con qualche raffrescamento sparso. Si prospetta quindi un altro weekend con sole e caldo su gran parte delle regioni (qualche temporale pomeridiano solo sulle Alpi) e afa, specie su Centro e Nord.

La settimana prossima

La settimana prossima, però, spunta un'ipotesi di maltempo per la nostra Penisola più o meno tra il 24 e il 25 agosto. In particolare, pioggia e temporali potrebbero interessare la Lombardia, già da domenica sera.

La mappa della Lombardia