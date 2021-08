Milano - Dopo Lucifero - che ha stretto per giorni l'Italia nella morsa di un caldo record - è arrivata l'annunciata svolta atmosferica che ha cambiato diametralmente volto al meteo nel nostro Paese, in particolare nel Nord Italia. Sulla Penisola è arrivata una vasta area depressionaria centrata sul Nord Europa, determinando condizioni di spiccata instabilità atmosferica.

Già nella giornata di ieri è bastata qualche ora di pioggia non solo per far dimenticare il caldo torrido dei giorni scorsi, ma anche per far ripiombare il nord Italia nella paura. Il maltempo che nelle scorse ore si si è abbattutto su Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino Alto Adige ha causato danni ingenti. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma sono diverse le strade chiuse a causa della pioggia copiosa che è scesa. Dopo l'incubo maltempo vissuto dai cittadini residenti in diversi Comuni del Comasco - dove i danni sono stati notevoli - in Lombardia si sono vissuti nuovamente momenti di apprensione.

In Alto Adige la forte ondata di maltempo di ieri pomeriggio lascia alle spalle ben 2.300 fulmini, l'esondazione di piccoli corsi d'acqua, due vallate (Fleres e Aurina) pesantemente colpite e interruzioni di strade. Oggi in provincia di Bolzano il meteo sembra concedere una tregua che servirà per riparare i danni di ieri. Nella zona del torrente Fleres e in Valle Aurina gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre 200. Nella località Ladurns, in Val di Fleres, in sole tre ore sono caduti 83 litri per metro quadrato. Riaperta la strada statale 49 della Val Pusteria tra Villabassa e il bivio per Braies.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, martedì 17 agosto, allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico sul Trentino Alto Adige centro-meridionale, su Veneto e Friuli-Venezia Giulia e Marche centro-meridionali.

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità, sul settore peninsulare, in attenuazione serale. Dalla serata aumento delle nubi compatte sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia con deboli rovesci o temporali sparsi. Temperature: minime in diminuzione su Puglia garganica, in aumento su Calabria e Sicilia tirrenica. Massime in aumento su Calabria e Sicilia tirrenica. Venti moderati occidentali sul Centro-Sud, con rinforzi in occasione dei temporali. Mari molto mossi canale di Sardegna e Tirreno, da mossi a molto mossi i restanti mari.