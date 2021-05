Milano - Estate in arrivo? Di sicuro, da oggi, è attesa una vera e propria improvvisa svolta meteo, col trionfo dell'alta pressione su gran parte d'Italia. Ma non c'è da illudersi troppo perché nel fine settimana la situazione potrebbe nuovamente cambiare.

Secondo gli esperti de ilMeteo.it, nonostante i numerosi tentativi di conquistare il bacino del Mediterraneo, fino ad oggi l'alta pressione non è mai riuscita ad avvolgere davvero completamente il nostro Paese e ha fatto sentire la sua stabile e calda influenza al massimo sulle regioni meridionali dove, specialmente, nelle ultime ore ha portato i termometri su valori tipicamente estivi. Ma le cose sono destinate a cambiare: l'anticiclone si prepara alla prima seria offensiva della stagione che porterà ad una fase decisamente più stabile e soleggiata per gran parte del Paese anche se il flusso instabile atlantico riuscirà ancora ad insidiare, sia pure più marginalmente, alcuni tratti del Nord.

L'ultima settimana di maggio

Vediamo nel dettaglio, giorno per giorno, cosa dobbiamo aspettarci. Dopo un lunedì di grigiore e pioggia, da oggi tempo in deciso miglioramento su molte regioni. Sempre secondo gli esperti de ilMeteo.it, da mercoledì 26 e fino a tutto venerdì 28 maggio, assisteremo ad un vero e proprio trionfo dell'alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e via via più caldo ovunque nonostante sui rilievi alpini, specie quelli centro-orientali, il quadro meteorologico continuerà a subire qualche nota instabile e occasionalmente pure in Sicilia. Sul finire della settimana poi, se tutto verrà confermato, un modesto cedimento dell'alta pressione potrebbe favorire un maggiore sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e su molti tratti dell'Appennino centrale.

La mappa della Lombardia