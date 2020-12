Milano, 30 dicembre 2020 - "Neve chiama neve". E' vero questo detto? Stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni sembra proprio di sì. Dopo la nevicata e il freddo dei giorni passati, infatti, Milano e la Lombardia potrebbero veder scendere ancora qualche fiocco bianco. Le temperature restano basse, con minime sotto gli zero gradi e massime che non vanno oltre i 5. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Oggi al Nord nubi basse estese sulla Pianura Padana con schiarite nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Oltre i 600 metri di altitudine, però, non è esclusa la caduta di neve.

Durante l'ultimo giorno dell'anno, giovedì 31 dicembre, in Lombardia sole e nebbia. Le temperature minime toccheranno i meno tre gradi, mentre nel pomeriggio potrebbero alzarsi ma non oltre i tre gradi. Non sono attesi rovesci né nevicate a basse quota.

Il 2021, però, potrebbe iniziare con forti e diffuse nevicate su tutta la Lombardia anche al di sotto dei cinquecento metri di altitudine. Nel capoluogo di regione la neve è attesa sin dalle prime ore del pomeriggio e potrebbe durare fino a sabato 2 gennaio. Le temperature minime scenderanno ulteriormente sotto lo zero, mentre le massime non supereranno i cinque gradi.