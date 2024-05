A Milano continua a piovere senza sosta: crescono Seveso e Lambro. Allerta meteo arancione in Lombardia

Milano – Il maltempo non accenna a mollare la presa sulla Lombardia. Dopo il nubifragio di ieri, con le piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio in particolare la provincia di Milano, anche oggi la regione è interessata da forti precipitazioni. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha confermato l'avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico e rischio idraulico. Le piogge continuano a cadere copiose sulla città e sui territori a nord e nord-est percorsi dai bacini del Seveso e del Lambro. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli interventi. La vasca del Seveso è stata in parte svuotata per consentire, qualora le piogge lo rendessero necessario, di tornare a riempirsi delle acque del fiume per scongiurare esondazioni in città.

Allerta meteo in Lombardia

Le previsioni

Come spiegato dalla Protezione civile oggi la vasta area depressionaria rimane isolata e semi-stazionaria sull'Europa Occidentale, veicolando verso il Nord Italia masse d'aria umide e instabili a più riprese. In particolare, nel pomeriggio di oggi giovedì 16 maggio avremo un nuovo transito di rovesci e temporali, quest'ultimi anche organizzati e localmente di forte intensità. Diversamente rispetto a quanto accaduto nelle precedenti 24-36 ore, il transito dei fenomeni sarà più rapido e si concluderà già entro la serata odierna.

Nel dettaglio, già dal primo pomeriggio rovesci e temporali impegneranno i settori dell'Appennino e della pianura meridionale, propagandosi velocemente verso Nord-Est nelle ore successive, interessando quindi gran parte dei settori di pianura e prealpini. Si segnala che sulla pianura orientale sussiste una maggiore probabilità di temporali forti. A fine evento, considerando il prevalente carattere convettivo delle precipitazioni, si specifica la possibilità di accumuli locali fino a 50-80 mm.

Per la giornata di domani, venerdì 17 maggio, sulla Lombardia è attesa ancora della debole o al più moderata instabilità, con possibilità di rovesci e temporali sparsi in area alpina e prealpina dal pomeriggio, mentre appare occasionale l'interessamento della pianura. La probabilità di temporali forti per la giornata di domani rimane molto bassa.

Si segnala che a causa delle precipitazioni che hanno interessato il bacino del fiume Po negli ultimi giorni, è previsto nelle prossime ore l'innalzamento dei livelli idrometrici nel tratto lombardo. Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani i nuovi scenari previsionali e i dati registrati sul territorio per l'aggiornamento dei codici di allerta validi a partire dalla seconda metà della giornata.

Venerdì 17 maggio: ancora allerta

E per domani? Per venerdì 17 maggio la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo in Lombardia ecco le aree più a rischio.

Allerta arancione: moderata criticità per rischio idrogeologico

Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Allerta gialla: ordinaria criticità per rischio idraulico

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Allerta gialla: ordinaria criticità per rischio temporali

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale