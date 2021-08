Estate addio? Non del tutto, ma quasi. Dopo il picco di caldo africano avvenuto nel fine settimana del 21 e 22 agosto, ecco arrivare temporali anche forti. Le maggiori perturbazioni dovrebbero caratterizzare il versante adriatico, ma anche il resto d'Italia vivrà diverse rinfrescate. Tra la notte di domenica 22 agosto e la mattina di lunedì 23, secondo gli esperti di 3BMeteo, ci sarà una veloce passata di rovesci e temporali al nord (specie nord est), che andranno poi a concentrarsi sul centro Italia, in particolare tra Emilia Romagna, Toscana interna, Umbria e Marche. Su queste regioni saranno possibili locali nubifragi, grandine e allagamenti. Nei giorni a seguire l'instabilità si riproporrà marcata al Centro, con forti temporali anche tra Lazio e Abruzzo, in locale estensione anche al Sud Italia, in particolare su area appenninica e versante adriatico (in primis dunque Molise, Puglia e Basilicata). Anche in questo caso non si escludono fenomeni localmente di forte intensità, pur alternati a momenti soleggiati. Qualche rovescio o temporale sparso si riproporrà inoltre al Nord Italia, in particolare su Alpi, Prealpi, pedemontane e settori di nord ovest. Il gran caldo degli ultimi giorni, quindi, sarà solo un ricordo e le temperature scenderanno anche di 8 o 10 gradi soprattutto sul versante adriatico. Il caldo allenta la propria morsa, ma il rischio di danni derivanti dal maltempo è dietro l'angolo. Lo si è visto nel Comasco a inizio agosto e lo si è verificato di nuovo pochi giorni fa nel Bresciano.

