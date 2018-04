Trezzo sull'Adda (Milano), 30 aprile 2018 - Foto-trappola contro chi abbandona rifiuti per strada. Trezzo piazza telecamere volanti nei punti più a rischio per combattere il pullulare di discariche a cielo aperto. Qualcuno è già caduto nella rete tesa dal Comune e dai vigili che sono riusciti a rintracciare i responsabili, multandoli. Con l’estate alle porte, però, si teme un’impennata del fenomeno e l’amministrazione corre ai ripari mettendo a punto un vero e proprio piano anti furbetti.

Fra gli osservati speciali, il confine con Grezzago, l’area attorno alla rotatoria in viale Lombardia, via Pastore, la zona del cimitero di Concesa lungo la Provinciale 104, via Valfregia, la strada bianca in via per Vaprio, il centro storico, largo Donatori di Sangue, via Santa Caterina e via Gramsci. La conferma che su questo fronte ci sia da fare è arrivata un mese fa dopo la Giornata del Verde pulito, finita con decine di sacchi di immondizia raccolti negli angoli più nascosti, soprattutto in mezzo alla natura.