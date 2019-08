Trezzo sull'Adda (Milano), 12 agosto 2019 - Un cinghiale si aggira per Trezzo. Allarme in via Rocca per l’avvistamento di un grosso esemplare considerato pericoloso. Il Comune ha diramato istruzioni per i residenti sull’App del municipio: meglio non lasciare l’umido al cancello di casa se non il tempo strettamente necessario per la raccolta, l’animale affamato, potrebbe avvicinarsi. Da evitare anche le passeggiate lungo via Portesana, sia a piedi che in bicicletta, e tenere i cani al guinzaglio. L’ungulato vaga nella zona boschiva lì vicina.

La Regione ha già consentito la caccia selettiva per limitare l’invasione di questi animali in zone non elettive, fra le quali l’intera pianura padana, da Pavia a Mantova, l’alta pianura e le prime alture di Brianza e Insubria, le Orobie Bergamasche, Sondrio e la Valle Camonica. Ma evidentemente non basta. Chiunque lo intravedesse, deve chiamare subito il 112. Le forze dell’ordine sono in allerta.