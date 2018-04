Pozzo d'Adda (Milano), 13 aprile 2018 - Piace ai figli, ma pure ai papà. Dopo il successo dell’anno scorso Pozzo ripropone un “Mondo a mattoncini”, gara a colpi di Lego per ragazzi dai 6 ai 14 anni, con la benedizione degli over, i genitori appunto, che organizzano. L’evento si terrà domenica alla scuola "Le ali della libertà", dalle 14.30 alle 18.30. Porte aperte agli ingegneri in erba che nel 2017 hanno stupito il pubblico con le loro creazioni: villaggi, stazioni, trenini e pure opere astratte. E chissà cosa si inventeranno quest’anno. A giudicarli, saranno proprio i curiosi che si aggireranno nell’Istituto di via dell’Unione - il principio è una testa, un voto - , affiancati da una giuria di qualità che conferirà a propria volta un premio per ciascuna delle quattro sezioni in gara.

Ci si potrà godere pure l’esposizione di "Passion bricks", un gruppo di adulti appassionati delle mitiche costruzioni, mentre i più piccoli potranno rompere il ghiaccio grazie ai laboratori "Monta&smonta". Tutti potranno divertirsi con l’animazione affidata ai gruppi ufficiali di costuming della saga di Star Wars. Obiettivo dell’iniziativa che ha visto la collaborazione del Comune, della scuola, delle associazioni è "quello di fare trascorrere a padri e figli una giornata gomito a gomito", spiega Andrea Gollinucci del Comitato Genitori. Scopo perfettamente centrato un anno fa, alla prima edizione del Contest Lego sul fiume. Iscrizioni e informazioni sul regolamento all’indirizzo www.comitatogenitoripozzodadda.blogspot.it.