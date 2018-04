Pioltello (Milano), 29 aprile 2018 - Strade pericolose per pedoni e ciclisti, due quartieri in balia del traffico. Auto che sfrecciano a tutta velocità sulle strade di Limito e Seggiano, dove le carreggiate sono strette e i palazzi fiancheggiano i pericolosi “rally” degli automobilisti di passaggio. L’altro giorno, un’auto ha investito un bambino sulle strisce pedonali mentre andava a scuola. A riaccendere i riflettori sulla scarsa sicurezza stradale sono i residenti di Limito e Seggiano: due quartieri divisi dalla ferrovia e uniti da un lungo sottopassaggio che finisce con una salita e un incrocio mal segnalato. "Qui in via Lombardia corrono tutti come dei matti - racconta Osvaldo Gardoni -, è una strada molto trafficata. I pedoni corrono dei pericoli ad attraversare. Qualche automobilista rispetta i segnali, molti altri non si fermano nemmeno davanti agli stop. È accaduto tempo fa che una macchina sfrecciasse talmente veloce da andare a sbattere contro la recinzione in ferro del parcheggio dell’ex Sisas. Ha tirato dritto e si è schiantato". Ma non solo.

"A creare pericolo è il traffico che viene da fuori città - dice Giancarlo Galloni -, abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando sono state rifatte le strade esterne, come la Cassanese e la Rivoltana. Ma è bastato poco tempo per farle collassare di nuovo e riportare in paese il traffico di passaggio". Il sottopasso sbuca in via Lombardia, qui la gente ha paura. Ed è proprio in questo punto che giovedì mattina è accaduto l’ennesimo incidente. "Al mattino il sottopasso è vietato ai non residenti - ricorda Sergio Chiodi -: c’è un cartello, ma nessuno lo rispetta. Tutti passano da qui perché i vigili non controllano mai". I controlli sono frequenti al sottopassaggio che si trova verso la Cassanese, mentre a Limito le pattuglie si vedono meno. Almeno secondo il racconto dei residenti. Gli abitanti chiedono zone a traffico limitato davanti alle scuole, per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale. I nonni vigili sono sempre presenti, ma a volte non bastano a tenere a freno gli automibilisti indisciplinati. Problemi anche a Seggiano. "La via della Stazione è peggiorata - dicono Elisabeth Briganti e Aldo Ravanelli -: hanno ridotto la carreggiata per fare una pista ciclabile, basta che si fermi un autobus davanti alla stazione ferroviaria per mandare il traffico in tilt. La scuola di via Bolivia è sicura perché la strada è a senso unico. Qualche problema c’è alla scuola Galilei, qui invece la strada è un rettilineo e per fortuna ci sono i dossi e il presidio dei nonni vigili".

Un'altra zona ad alto rischio è l’attraversamento della Pobbiano Cavenago. "L’attraversamento della piscina è pericoloso - dice Salvatore Lauriola - ci sono le strisce pedonali, ma le macchine sfrecciano veloci. Introdurre zone a traffico limitato davanti alle scuole sarebbe ottimo, purtroppo molti plessi sono in centro e non è facile realizzarlo".