Truccazzano (Milano), 20 aprile 2020 - Il silenzio irreale del lockdown si mescola a quello del lutto e impregna l’aria di una domenica di sangue. Albignano al risveglio deve fare i conti con la morte di Alessandra Cità, 47 anni, la tranviera dell’Atm uccisa con un colpo di fucile in faccia dal fidanzato coetaneo, Antonio Vena, operaio di Bressanone. I due hanno una relazione a distanza dal 2012, di solito si vedono nel weekend. Ma non in questo periodo. Lei lo ospita durante la reclusione forzata imposta dal virus, nonostante abbia deciso di troncare il rapporto.

Il dramma va in scena nella camera da letto, all’1.30, dopo una lite. Ciascuno è fermo sulle proprie posizioni, alla fine, lui imbraccia il fucile a pompa della donna con regolare porto d’armi e preme il grilletto, un solo colpo devastante, a segno. Poi, va dai carabinieri e confessa tutto.

Il sindaco Franco De Gregorio è fra i primi a correre in via Cassanese, l’elegante quartiere dove si è consumata la tragedia, una fila ordinata di villette con giardino. «Sono sconvolto. È un delitto efferato, una ferita per tutta la comunità".

Sentimenti condivisi dai colleghi di Alessandra che guidava il tram sulla 27 da 21 anni, era una veterana. Ed è con una di loro che si è scambiata messaggi in chat fino a qualche ora prima. Nulla lasciava presagire che sarebbe finita così. "Abbiamo riso e scherzato al telefono fino alle 20 di sabato sera. Dopo qualche ora, non c’era più: non ci credo ancora, mi sembra impossibile", dice sotto choc Anna Rita Ferraro, anche lei tranviera a Milano. "Da tempo abbiamo creato una chat tra donne, tra cinque colleghe: ogni giorno ci scriviamo, parliamo del più e del meno. Sabato sera Ale era tranquilla, come sempre. Non aveva mai parlato di problemi nel suo rapporto di coppia, noialtre pensavamo andasse tutto bene".

La ricorda sempre sorridente e disponibile, appassionata di moto e amante degli animali. "In più, adorava viaggiare". Ieri mattina, saputo cosa era successo, Anna Rita sperava non fosse vero. "Mi è caduto il mondo addosso, mi ripetevo che poteva trattarsi di una bufala. Ma purtroppo mi sono dovuta arrendere all’evidenza. Quando ci incrociavamo con il tram era impossibile non ricambiare il suo sorriso. Non posso fare a meno di ripensare ai nostri caffè ai cambi turno, ai nostri buongiorno per iniziare le giornate, alle sciocchezze e alle risate tra amiche, perché questo eravamo. La solidarietà femminile, quella vera e sincera che ci univa e che nonostante tutto ci unirà per sempre. Non riesco ancora a crederci. Non può una persona togliere la vita a un’altra in questo modo così ignobile. Ale mi mancherai tanto. Ti voglio bene".

È il secondo femminicidio nell’hinterland dall’inizio dell’isolamento domestico da Covid. L’altro, il 3 aprile a Rho, è finito con l’assassino che si è tolto la vita.