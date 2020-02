Melzo (Milano), 20 febbraio 2020 - Aree ex Galbani, si va all’asta, la speranza arriva dal Tribunale. L’avviso d’alienazione è pubblicato da un paio di giorni, le offerte dovranno pervenire entro il 6 aprile prossimo. Si vende sottocosto: 4 milioni la base minima (le ultime stime davano al complesso un valore economico almeno di sei, sette volte tanto) per aggiudicarsi l’area centrale e le porcilaie, tutte edificabili. È la prima asta battuta dal momento del fallimento della proprietà Imel, che risale al dicembre 2018. Dal Comune speranza e prudenza: "Ci auguriamo tutti che sia il momento della svolta". La notizia attesa arriva nei giorni in cui in Comune si aprono i tavoli workshop per il Pgt. L’area dismessa con la D maiuscola è proprio la Galbani, oggi degrado e macerie nel cuore del centro storico. Mentre la procedura fallimentare segue il suo corso (altro tavolo: il comune avanza crediti per tasse non versate che ammontano a diversi milioni di euro), l’alienazione è vista come unica via per riaprire i giochi urbanistici: "Per quello che ci è stato detto in questi anni - così l’assessore all’Urbanistica Silvia Meazza - una vendita sarebbe stata aperta quando vi fosse stata una qualche prospettiva. Possibile dunque che vi siano operatori interessati. È ciò che naturalmente ci auguriamo".

I due siti della ex Galbani, ex stabilimento in centro e porcilaie sulla Cerca, si vendono in un unico lotto. Ben 29mila metri quadrati per circa 88mila metri cubi edificabili il lotto centrale, 20mila metri di superficie per 60mila di volumetria edificabile la Suinopoli decentrata, area critica finita agli onori delle cronache l’anno scorso per episodi di scarico abusivo di rifiuti. "Misure e volumetrie - ancora la Meazza - sono le stesse previste dalla convenzione comunale, che scade nel prossimo dicembre. Di più, davvero, ad oggi non sappiamo". Al momento del fallimento definitivo di Imel dopo il concordato preventivo, a fine 2018, l’area ex Galbani era già all’abbandono da dieci anni. Il progetto di recupero avviato dalle liste civiche nel 2008 si era bloccato ai primi colpi di ruspa. Da allora l’area è passata ai curatori, ipotesi di acquisto si sono succedute ma sono rimaste lettera morta. In attesa di eventi, e in concomitanza con l’ormai vicina adozione del Pgt, la giunta Fusè ha affidato e già ricevuto uno studio sulle potenzialità del sito, realizzato dal Pim. Il punto fermo dell’amministrazione attuale è sempre stato uno: no a proposte qualsiasi, "speriamo in un operatore che sia disposto ad accettare la sfida di un vero rilancio". Così per il sito centrale, ma anche per l’area della porcilaie, già oggetto di interesse. Il sindaco: "Voglio essere ottimista".