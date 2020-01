Vaprio (Milano), 26 gennaio 2020 - Pazienti dell’Adda-Martesana all’assalto di Vimercate. Esattamente del Pronto soccorso, nel 2019 in 25mila hanno scelto il servizio d’emergenza brianzolo evitando quelli del territorio: 70 malati al giorno, sono i nuovi pendolari della salute. "La maggior parte arrivano da Trezzo e dintorni, ma anche da Cernusco e Gorgonzola", spiega Nunzio Del Sorbo, direttore generale dell’Asst che accoglie i milanesi. "Una situazione che credo si possa spiegare sia con il criterio storico che con l’attrattiva che esercitiamo - aggiunge -. Anni fa, Vaprio era inserito nella galassia dei nostri ospedali, il divorzio sulla base dei nuovi confini fra province non ha cancellato il legame con la nostra casa-madre. Le vecchie abitudini sono dure a morire".

Per Angelo Cordone, alla guida dell’Asst Melegnano-Martesana, invece, la spiegazione è da ricercare nel nuovo ruolo del Crotta-Oltrocchi, che da "ospedalino" sta diventando punto di riferimento per i cronici "A Vaprio non abbiamo più un Pronto soccorso ma un punto di primo soccorso, aperto dalle 8 alle 20. Di sera, è gioco-forza andare altrove, da qui la scelta della vicina Brianza in caso di necessità". "Anche i nostri sportelli sono in crescita - precisa -. Nel 2019, fra Vaprio, Melzo e Cernusco gli accessi in emergenza sono stati più di 80mila, in aumento rispetto all’anno precedente".

E se l’attrattiva è senza dubbio un problema - nel Monzese le presenza dell’hinterland sono il 30% del totale – sul fiume non mancano altre criticità: il cantiere del Crotta-Oltrocchi per la trasformazione definitiva in Pot, presidio ospedaliero territoriale ancora in corso, sul quale la minoranza chiede "di ingranare la quarta", e le difficoltà con i medici di base che vanno in pensione o si trasferiscono inguaiando soprattutto gli over 65. L’ultimo caso a Carugate. Tre settimane fa , una dottoressa ha traslocato a Cernusco con buona pace dei 900 iscritti, "costretti a fare avanti e indietro con enormi disagi", ricorda il sindaco Luca Maggioni che ha chiesto ad Ats una soluzione rapida del problema. O, l’inserimento dei malati nelle liste di altri camici bianchi al lavoro in città, o la presa in carico da parte di specializzandi all’ultimo anno, come consentono le ultime norme in materia. Da risolvere anche il nodo dei servizi territoriali post-riforma, una battaglia con un simbolo: l’ex Asl di Trezzo, ancora alla ricerca di vocazione, nonostante le 2.500 firme raccolte sul fiume perché non sparisca del tutto.