Gorgonzola (Milano), 28 agosto 2019 - Gestori cercansi per quattro palestre scolastiche, scatta l’“operazione riordino” per l’uso delle strutture sportive gorgonzolesi. L’avviso di manifestazione di interesse dovrà individuare due soggetti distinti: si spartiranno la gestione, per nove anni, delle palestre di Largo Olimpia e del Molino Vecchio, e, per tutta la durata della convenzione con Città Metropolitana, delle palestre degli istituti superiori Marconi e Argentia.

I futuri gestori pagheranno un canone annuo e si accolleranno manutenzione ordinaria, pulizie, sicurezza e guardiania dei palestroni. Ma soprattutto saranno il diretto referente per le società sportive gorgonzolesi per l’utilizzo, naturalmente in orario extrascolastico, degli immobili. La manifestazione di interesse scade il prossimo 12 settembre, seguirà a brevissimo giro il bando. L’obiettivo, quello di arrivare a regime quanto prima: «Puntiamo ad avere due referenti unici come Comune, e di garantire il migliore utilizzo delle palestre scolastiche, che, inutile dirlo, rappresentano una risposta preziosa alla fame di spazi delle società sportive gorgonzolesi».

Quattro dunque le strutture “in affitto”: palestrone di largo Olimpia, palazzetto del Molino Vecchio (a fianco del nuovo centro sportivo), palestre degli istituti Argentia e Marconi (per queste ultime una convenzione con Città Metropolitana era stata siglata nei mesi scorsi, e approvata dai consigli di istituto). Possono presentare domanda associazioni sportive che operano sul territorio gorgonzolese, associazioni sportive riconosciute dal Coni, Federazioni o Enti di promozione sportiva.

«In ogni caso - spiega il vicesindaco Ilaria Scaccabarozzi - associazioni o figure esperte, perchè il carico di lavoro non è di poco conto. Chi si aggiudicherà la gestione, due soggetti distinti su cui ripartiremo le strutture secondo criter ben precisi (in dettaglio: chi si aggiudicherà la palestra al Molino Vecchio gestirà anche la palestra dell’Argentia, chi si occuperà di Largo Olimpia sarà referente anche per la palestra del Marconi), dovrà garantire una serie di cose, e soprattutto essere il diretto referente per la gestione dell’utilizzo, i contatti con le società sportive, il recepimento delle esigenze. Inoltre, sicuramente, la sicurezza e il corretto uso di impianti e attrezzature. Tutto, ovvio, in orario extrascolastico». Un dato di interesse: il canone annuo stabilito potrà avere significativo sconto o riduzione in caso l’operatore proponga, in seno all’accordo, attività di promozione sportive “sociali” a favore di anziani, disabili o categorie svantaggiate.