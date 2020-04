Vaprio d'Adda (MIlano), 25 aprile 2020 - "Giù le mani dalla differenziata. L’emergenza rifiuti è una conseguenza dell’epidemia: negli ospedali della zona gli scarti sono quadruplicati". Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, mette in guardia dal rischio che salti il sistema virtuoso del riciclo, un modello sul territorio.

Cosa succede?

"Camici, mascherine, calzari hanno fatto schizzare alle stelle gli scarti in corsia. Le stime ricalcano alla perfezione l’aumento dei posti in terapia intensiva nei quali si alternano medici e infermieri che per fortuna usano protezioni. I numeri in arrivo dagli inceneritori autorizzati a bruciare rifiuti sanitari registrano un lavoro pari a quattro volte il normale. Mentre, sul fronte domestico dove si temeva una caporetto, complice l’isolamento, le famiglie continuano a separare. Ma c’è il grosso problema delle plastiche nobili".

Cioè?

"Rischiamo di esserne sommersi, si tratta soprattutto di materiale estratto dalle bottiglie che viene spedito in Germania dove si trasforma in plance e dettagli per auto di lusso. Oggi, è stoccato nei magazzini delle aziende ferme. Scoppiano".

Da qui la paura di un colpo di spugna?

"Esatto. Temiamo che il livello di accumulo sia tale che si faccia strada la proposta di trasformare tutto in un indifferenziato da spedire al termovalorizzatore. Sarebbe un errore drammatico per l’ambiente e per le imprese. Bisogna far ripartire il flusso".

In gioco c’è l’economia circolare.

"Il pericolo che le aziende si ritrovino senza materie prime è concreto. Le conseguenze si rifletterebbero sull’ecosistema, sui fatturati e sull’occupazione. È un’altra prova del fatto che viviamo in un mondo interconnesso, dove tutto è legato e che adesso bisogna ripensare".

L’epidemia è un’opportunità?

"Sarebbe stato meglio arrivarci senza questo choc. Il nostro motto è ‘andrà tutto bene se non si tornerà come prima’, a questo punto è indispensabile un nuovo sistema. L’emergenza sanitaria si intreccia a quella sul clima, che è solo in stand-by. Bisogna trovare una via d’uscita se non vogliamo chiuderci ai domiciliari a cadenza regolare".

Trasporti, lavoro: cosa cambierà?

"Tutto. A partire da un tema carissimo alle donne: i tempi. Se ne parla da decenni, ma finora siamo usciti e rientrati a casa tutti insieme, fabbriche e uffici hanno sempre cominciato alla stessa ora. Da qui in poi bisognerà scaglionare per garantire il distanziamento, condizione essenziale per evitare il contagio. Serve un mutamento profondo".

Un’utopia?

"No, una strada obbligata. Non possiamo vivere in isolamento per sempre, dobbiamo trovare il modo di tornare alle nostre attività quotidiane. E deve avvenire all’insegna della sostenibilità. Mai come adesso il concetto si è riempito di significato".

Biodiversità è la parola chiave?

"Sì, quella che adesso amiamo tanto dalla finestra. Gli animali sono tornati a popolare i quartieri, ci piace guardarli, ma non ci siamo fatti scrupolo di cacciarli. Eliminare le foreste, una barriera alla fragilità, ci ha portato alla pandemia. Le nostre città possono essere un fantastico banco di prova per dimostrare che si può cambiare in meglio".