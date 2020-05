Gorgonzola (Milano), 1 maggio 2020 - Alzaia del Naviglio Martesana, alla vigilia della fase 2 arriva la conferma della serrata: "Resterà off-limits". Così il Consorzio del Canale Villoresi in una nota già inviata ai sindaci dei Comuni rivieraschi, che conferma la tacita proroga dell’ordinanza di marzo. Chi sperava nelle maglie allentate dei controlli per concedersi una lunga pedalata o la corsetta sulle rive resterà deluso. In rete i primi commenti: "Andremo a camminare sull’autostrada". Ma niente da fare. Nemmeno per coloro che utilizzano l’alzaia per i percorsi in mobilità dolce casa-lavoro: "Al momento - ribadisce l’ente - non abbiamo alcun modo di garantire la sicurezza".

Ormai da settimane ogni innesto al lungo Naviglio è chiuso da nastri. I controlli ci sono e le infrazioni sono state sanzionate. A sciogliere ogni dubbio su come ci si regolerà della settimana prossima, ecco la nota del Consorzio che segue a ruota una comunicazione ufficiale ai Comuni. "A fronte di alcune prime riaperture disposte del Governo, dettate dalla volontà di contenere gli effetti della crisi economica, il Consorzio, preso atto della situazione epidemiologica non ancora stabilizzata, conferma la misura adottata nell’ordinanza del 20 marzo scorso". No bici e no camminate su alzaie e banchine: "Da parte dell’ente si è valutato come al momento non sussistano ancora tutti i presupposti di sicurezza funzionali alla revoca della misura". Troppo stretti, intanto, i percorsi. "La natura e le caratteristiche di questi passaggi, necessari in primis all’accesso del personale e dei mezzi del Consorzio, non consentono sempre il rispetto del divieto di assembramento e, spesso, neppure il mantenimento della distanza di sicurezza tra individu". Qualsiasi operazione di vigilanza estesa su chilometri di rete è pura utopia. Quanto all’utilizzo a fini di svago, nemmeno a parlarne.

"Ormai - chiarisce il presidente consortile Alessandro Folli - siamo in primavera. Le persone, dopo quasi due mesi di permanenza obbligata a casa, sono naturalmente invogliate a uscire, ma l’emergenza sanitaria non è ancora purtroppo sopita. Temiamo che le nostre alzaie possano diventare luoghi privilegiati per affluenze fuori controllo o addirittura per pericolosi assembramenti, evenienza che vogliamo a tutti costi evitare". Peccato. "Siamo i primi ad auspicare un ritorno alla frequentazione delle alzaie, su cui si è peraltro molto investito, ma questo dovrà avvenire esclusivamente in sicurezza".