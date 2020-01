Cernusco sul Naviglio (Milano), 27 gennaio 2020 - Incubo smog a Cernusco, il Comune spinge sulla mobilità sostenibile, ma i dati dei vigili sono impietosi: la polizia locale ha calcolato che ogni settimana all’interno delle mura cittadine circolano 600mila mezzi, 32 milioni l’anno. Una cifra spaventosa. "Nonostante la metropolitana e l’incentivo del biglietto unico all’uso dei mezzi. Temiamo una contrazione su questo fronte dopo il taglio di 2,9 milioni della Regione all’Agenzia Trasporti di Città Metropolitana", dice il sindaco Ermanno Zacchetti, uno degli 82 amministratori dell’hinterland che ha scritto a Palazzo Lombardia per chiedere un passo indietro.

La frizione spinge Legambiente a lanciare un appello alle istituzioni: "Collaboriamo per il bene dei cittadini". Il sodalizio è reduce da un incontro con i Comuni del Nord Milano sulle infrastrutture, "nodo essenziale della battaglia per la salute e per l’ambiente", dice il presidente lombardo Barbara Meggetto. È lei in persona a occuparsi dell’emergenza polveri sottili nel Milanese. "Dobbiamo risolvere il problema alla radice e l’unica ricetta possibile è il trasporto pubblico. È inutile avere il biglietto unico se fra due paesi manca il bus". "Sì anche al prolungamento della metropolitana Verde a Carugate, altro passaggio essenziale per lasciare l’auto in box".

Meggetto parla "di un cambio necessario di mentalità: non usare la macchina è ancora vissuto come un sacrificio. Dobbiamo imparare dai giovani che non la amano". Le limitazioni alla circolazione "sono palliativi – aggiunge – Per liberarci dall’inquinamento è necessario un cambiamento su più fronti. Il territorio non deve abbassare la guardia, altrimenti avremo città di Serie A, - Milano centro, verde, - contro città di Serie B, la cintura che la circonda, camera a gas".

Per ridurre il traffico, Cernusco ha puntato sulle nuove tariffe per raggiungere la Madonnina e viceversa, un solo ticket e a prezzo vantaggioso per studenti e lavoratori che ricorrono al pullman per raggiungere la stazione della metropolitana e da lì Milano, "di fatto con l’abbonamento si paga solo il viaggio in metrò: basta scuse per arrivare in auto ai vagoni", ripeteva il primo cittadino di fronte alla rivoluzione scattata nel 2019, "a rischio" dopo la dieta secondo lui e molti altri centri della zona: Basiano, Bellinzago, Bussero, Cassano, Cernusco, Gessate, Gorgonzola, Liscate, Masate, Melzo, Pantigliate, Peschiera, Pioltello, Pozzo, Pozzuolo, Rodano, Segrate, Settala, Trezzano, Truccazzano, Vignate e Vimodrone. Non la pensano così Trezzo e Cassina guidate dal centrodestra.