Cassina de' Pecchi (Milano), 15 luglio 2019 - Sale su un traliccio dell’alta tensione e minaccia di buttarsi di sotto: dopo mezz’ora di negoziato al cardiopalma lo salva il sindaco Elisa Balconi. Da poco eletta primo cittadino, psicologa e psicoterapeuta di professione, ha chiesto a militari e soccorritori di lasciarla qualche istante a tu per tu con l’aspirante suicida, sospeso nel vuoto a molti metri di altezza. Pochi minuti dopo l’uomo è sceso dal traliccio e si è consegnato. Per lui, immediato, il ricovero ospedaliero. Riserbo sull’identità del 50enne cassinese protagonista l’altra sera della drammatica sequenza, così come sulle motivazioni del gesto eclatante, dovuto anche a preesistenti problematiche di salute.

Tutto si è consumato in una lunghissima mezz’ora nelle campagne a ridosso della frazione Sant’Agata. Quando al sindaco come ai suoi colleghi di giunta è arrivata la voce di quanto stava accadendo, era ora di cena. Balconi è corsa sul posto, dove si trovavano già soccorritori, polizia locale e carabinieri. L’uomo, che si era poco prima arrampicato sul traliccio dell’alta tensione, non dava cenno di ripensamento. Parole incomprensibili, scatti di ira e una reazione scomposta alla vista delle divise. Allora Balconi ha chiesto a militari e sanitari di arretrare per consentirle di interloquire a tu per tu con l’uomo. Nessun dettaglio su quanto si siano detti, nessun commento da parte del sindaco, che conferma l’episodio ma preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione «su una vicenda così personale e delicata». Sono state le stesse forze dell’ordine a definire l’intermediazione del primo cittadino «assolutamente determinante».

Qualche minuto dopo l’uomo, è sceso esattamente come era salito. La conversazione con il sindaco è proseguita per alcuni minuti ai piedi del traliccio. L’aspirante suicida è stato infine preso in carico dai soccorritori, che lo hanno trasferito in ospedale. Nessuna parola ulteriore da parte da Balconi. A complimentarsi con lei pensano i suoi cittadini: «Grande il nostro sindaco. Complimenti».