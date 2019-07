Cassano d'Adda (Milano), 21 luglio 2019 - La piastrina è tornata a casa, dopo 77 anni. Ha dell’incredibile la storia della targhetta di metallo, la “carta d’identità” appesa al collo dai soldati, persa durante la campagna di Russia nel 1942 dal cassanese Augusto Brambilla, classe 1912, ritrovata da ricercatori di cimeli di guerra a Certkovo, nella valle della morte, e restituita ieri mattina ai famigliari del militare italiano, scomparso nel 1945, con una toccante cerimonia nel municipio di Cassano, dopo un lungo lavoro “diplomatico”. "Questa consegna ufficiale è anche un momento di ricordo – ha detto il primo cittadino Roberto Maviglia –. L’associazione Armir il Ritorno dall’Oblio ha fatto e continua a fare un grandissimo lavoro nel mantenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita nella prima e seconda guerra mondiale. Anche se ormai sono passati tanti anni - conclude - abbiamo il dovere di ricordare le persone che hanno perso la vita per eventi legati alla guerra. La nostra libertà e la nostra democrazia le dobbiamo a loro".

Inviata dalla Russia in Puglia grazie a contatti tra collezionisti, la pistrina viene presa in consegna da Enia Accettura dell’Associazione “Armir il Ritorno dall’Oblio”. Per rintracciare i famigliari del soldato viene in seguito chiesto il supporto di Carlo Sironi, altro socio residente a Seregno. Dopo una serie di ricerche effettuate anche con l’aiuto dei social, Sironi rintraccia il Gruppo Alpini Cassano che si adopera per consentire il ritorno a casa dell’importante ricordo del soldato cassanese. "Sono orgoglioso ed emozionato nel ricevere questo cimelio appartenente allo zio Augusto – ha detto commosso il nipote, chiamato Augusto in ricordo dello zio - A nome di tutti i famigliari ringrazio l’amministrazione comunale per questa cerimonia e l’associazione per la perseveranza e l’impegno". Destino sfortunato, tuttavia, quello del fante cassanese. Ferito da una scheggia di mortaio al perone, fa ritorno a casa dalla Russia nel 1943. Scampato al fuoco nemico morì poi nel 1945, a soli 33 anni, per un’esplosione avvenuta sul posto di lavoro alla polveriera di Cassano d’Adda.