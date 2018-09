Cassano d'Adda (Milano), 15 settembre 2018 - Lavori della Brebemi: il Consorzio Bbm, a cui è stato affidato il progetto esecutivo dell’opera, annuncia la disponibilità dei rimborsi per i casi di occupazioni indebite di aree o stabili e per i danni arrecati durante la costruzione dell’autostrada. Il territorio di Cassano d’Adda, nell’area della frazione Cascine San Pietro, con la realizzazione della A35 ha subito un notevole cambiamento paesaggistico; inoltre la presenza di uno dei due cantieri base aveva alimentato le lamentele dei residenti per i disagi subiti.

"Coloro i quali vantino crediti verso l’esecutore del progetto di costruzione del collegamento autostradale Milano-Brescia per indebite occupazioni di aree o stabili e per i danni arrecati durante i lavori sono invitati a presentare istanza all’amministrazione comunale territorialmente competente, corredata della relativa documentazione". È quanto si legge nell’avviso di Brebemi. Fra i creditori, risulta anche il Commune di Cassano d’Adda per una cifra di 26.650 euro, dovuta per il passaggio di proprietà di un terreno. Ci sono poi i privati, le richieste da parte loro dovrebbero interessare solo le occupazioni di aree o edifici ed eventuali danni arrecati durante i lavori, mentre risultano chiuse con successo le pratiche che riguardano la vendita dei terreni.

"Per quanto riguarda il pagamento legato alle cessioni delle aree, è stato tutto sistemato - fanno sapere le proprietarie della storica cascina Lega -. Tuttavia abbiamo avuto notevoli problemi per i disagi creati dalla presenza del cantiere a pochi metri dalla cascina, che ha provocato diversi danni al tetto e all’intera struttura". La burocrazia scoraggia la richiesta danni: "Non penso procederemo alla richiesta dei danni subiti per sistemare il tetto, ci spaventa l’idea di mettersi in ballo con tutte quelle carte da presentare".