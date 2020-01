Cassano d'Adda (Milano), 20 gennaio 2020 - Funziona a meraviglia la combinata ausiliare della sosta e agenti di Polizia Locale, per il controllo dei parcheggi a strisce blu, un binomio vincente che consente al gestore del servizio un incasso di circa tre mila euro alla settimana. Parcometri di nuova generazione promossi dai cittadini e automobilisti sempre più disciplinati con tagliandino esposto per evitare sanzioni. Il maggior rispetto al pagamento lo si può attribuire alle nuove regole inserite nel bando che prevede tante novità, fra cui il controllo delle auto parcheggiate affidato non più solo all’ausiliare della sosta ma anche agli agenti di Polizia Locale. Una scelta che ha contribuito a scoraggiare i furbetti del parcheggio negli spazi a strisce blu facendo così aumentare i tagliandini emessi e diminuire di conseguenza le sanzioni.

«La scelta di impegnare gli agenti di Polizia Locale nel controllo dei parcheggi a pagamento aveva due obiettivi - spiega l’assessore alla polizia locale, Vittorio Caglio - il miglioramento dell’offerta nella gara pubblica per la concessione del servizio e una presenza più capillare della Polizia Locale sul territorio del centro città. Obbiettivo raggiunto, le cose stanno andando nella direzione auspicata, anche nel contribuire a rendere i cittadini più disciplinati nell’utilizzo dei parcheggi a strisce blu".