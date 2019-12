Trezzo sull'Adda (Milano), 31 dicembre 2019 - Dal traffico record sulle strade di Trezzo per la chiusura del ponte di Paderno - il 20% in più, 28mila auto al giorno - al restyling delle stazioni della metropolitana con l’eliminazione delle barriere architettoniche. I lavori stanno per partire ma il 2019 sarà ricordato come l’anno del cantiere. "Un traguardo storico" per i sindaci della stecca di Gessate, Linea Verde sottoposta a make-up grazie ai 7 milioni del bando Periferie e risorse delle stesse amministrazioni.

Si chiude un anno ricco di fatti, dal cambio della guardia alla testa dei Comuni, da Truccazzano a Vaprio, all’inaugurazione di scuole all’avanguardia. Prima a Melzo: a settembre l’elementare finanziata da Teem (6 milioni 400mila euro) intitolata a Giuseppe Ungaretti. Risultato centrato dopo un lungo iter, incetta di menzioni: per l’Autorità nazionale anticorruzione "un’eccellenza europea nella gestione degli appalti", l’appeal digitale è marchio Apple, i sofisticati dispositivi anti-dispersione energetica l’hanno promossa edificio campione del Politecnico.

Aspirazioni simili per l’altra elementare di eccellenza aperta a Liscate un mese fa: l’edificio a pianta romana con giardino interno rigorosamente sostenibile si ferma a 6 milioni. Un investimento "sul futuro" per il sindaco Lorenzo Fucci, sostenuto dal Comune. E altre primarie di grido sono in arrivo: a Grezzago, dopo oltre 20 anni d’attesa, e a Vaprio, dove l’opera firmata Inail si candida a esempio nazionale nel merito e nel metodo.

Nell’albo d’oro degli ultimi 12 mesi resterà la prima pietra del ristorante di PizzAut, all’ex Nokia di Cassina, che dà lavoro a giovani autistici, firmata dal papà-assessore di Cernusco Nico Acampora per dare autonomia ai ragazzi come suo figlio. Un successo italiano che ha conquistato il cuore della politica, il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha adottato il progetto dopo aver promosso una cena a Palazzo Madama in loro onore, a cui hanno partecipato più di cento parlamentari.

Ma il 2019 sarà ricordato pure per il ruolo assunto da Roberto Maviglia, sindaco di Cassano, trasformato in allevatore dalla Procura di Milano che gli ha affidato i 38 capi di una stalla in difficoltà a Groppello. E lui ha incaricato i veterinari di rimettere in sesto le mucche debilitate.

Sospeso invece per ora il rischio di vedere sorgere il trituratore fra Bussero, Cassina e Cernusco: Città Metropolitana, che deve autorizzare l’impianto, ha concesso sei mesi alla società che vorrebbe realizzarlo, per perfezionare la pratica. Comitati e ambientalisti hanno tirato un sospiro di sollievo, ma tengono la guardia alzata: l’obiettivo è spostare la linea che tratterà scarti di cantiere lontano dalle case e da un asilo.

È festa sul Naviglio, Cernusco è Città europea dello sport per il 2020, a maggio arriveranno Mille Miglia e Giro d’Italia. Vetrine conquistate negli ultimi mesi.

