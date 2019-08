Mantova, 1 agosto 2019 - Dopo aver superato con una agevole cinquina la Nazionale delle Poste Italiane, il Mantova guarda avanti e pone davanti al suo obbiettivo la gara di domenica a Siena, valida per il primo turno della Tim Cup. Con la selezione allenata dall’ex bianconero Angelo Di Livio, tutto si è svolto senza intoppi per la squadra di Lucio Brando, che ha sbloccato il risultato dopo 10’ con Altinier ed ha arricchito il suo bottino nella ripresa, grazie ad una tripletta di Scotto, in gol al 13’, al 37’ e al 43’, mentre in pieno recupero (47’) è giunta la rete di Luppi (ancora intento a valutare possibili offerte dalle C e quindi non tesserato con i biancorossi), che ha firmato il definitivo 5-0. La formazione virgiliana, schierata con il 4-3-3, ha cercato di mettere in pratica quanto provato in questi primi giorni di allenamento, tentando di assumere sin dalle prime uscite una personalità ben precisa in tutti i reparti. Adesso l’attenzione è pronta a spostarsi verso la sfida di domenica sera (fischio d’inizio alle 20.30) con il Siena, che il Mantova, pur dovendo affrontare un avversario di categoria superiore, non intende certo affrontare alla stregua di una gita premio: “Siamo consapevoli – è la riflessione di mister Brando – della differenza tecnica, del fatto che siamo più indietro nella preparazione e dell’età media più bassa rispetto a loro. Detto questo, vogliamo affrontare questa partita con il giusto spirito. Tutto questo non deve influire sulla partita, intendiamo metterli in difficoltà”.

L’idea è quella di giocare le proprie carte per cercare di far proseguire l’avventura in Tim Cup o, per lo meno, far vedere che quanto seminato in questi primi giorni di preparazione è stato impostato nella giusta direzione come conferma lo stesso allenatore biancorosso: “Sono contento per come stanno andando le cose – conferma Lucio Brando – Ho riscontrato una buona base di lavoro e vedo i ragazzi sempre più coinvolti, a cominciare dai senatori che sono i primi a mettersi a disposizione e che, nel rispetto dei ruoli, naturalmente, trasmettono consigli ai loro compagni di squadra”. Un avvio positivo, anche se il cammino è ovviamente tutto da compiere: “Finora tutto sta andando bene, ma la vera sfida sarà mantenere questa unità nei momenti più difficili che sicuramente arriveranno. Inoltre ci vuole ancora un po’ di tempo per l’assimilazione dei principi di gioco. In questi giorni stiamo provando diverse soluzioni e non è facile comprendere tutto e subito. L’importante è che il gruppo sia disponibile ed abbia voglia di apprendere”. Dopo aver fatto bella figura con la Lazio e dopo l’utile sgambata con i dilettanti della nazionale delle Poste Italiane, il Mantova è già pronto a sottoporsi all’esame della prima partita “vera” della nuova stagione. A Siena sarà già in palio il primo obiettivo e la possibilità di dimostrare che la rinnovata compagine virgiliana ha le carte in regola per vivere un anno da assoluta protagonista come desidera tutto l’ambiente mantovano che vuole tornare tra i professionisti dopo una separazione durata ormai troppo tempo.