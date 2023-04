Il Mantova punta a battere il Padova per festeggiare la salvezza. Le formazioni in campo

Domani alle 17.30 al “Martelli” il Mantova ospiterà il Padova nell’ultima partita della regular season e conoscerà il suo destino. Grazie ai nove punti conquistati con le tre vittorie consecutive appena messe in cassaforte, la squadra di mister Mandorlini, particolare ex di turno (che ha portato i patavini ad un rigore dalla serie B), è riuscita a portarsi fuori dalla zona play out, ma deve ancora tagliare il sospirato traguardo della salvezza diretta.

A 90’ dal termine i virgiliani, appaiati alla Pro Vercelli, hanno due punti di vantaggio sul Trento e tre sul Sangiuliano. Una vittoria con i biancoscudati regalerebbe la certezza di rimanere in serie C senza dover affrontare la roulette degli spareggi-salvezza, mentre il pareggio o, peggio ancora, una sconfitta renderebbe necessario controllare i risultati delle altre pericolanti. Capitan Guccione e compagni, dunque, vogliono chiudere con un successo che permetterebbe loro di raggiungere l’obiettivo desiderato, ma non sarà certo facile riuscirci contro un Padova che non è disposto a concedere via libera, ma che, al contrario, come ha dimostrato il netto successo sul Lecco, sta attraversando un buon momento e vuole salire il più in alto possibile nella griglia dei play off.

Un’insidia non di poco conto per il Mantova, che sarà sostenuto nella partita della verità da oltre 3.000 tifosi (e in queste ultime ore di vigilia si punta ancora più in alto), viene dall’organico dei veneti, che presentano nomi che, come si usa dire in casi del genere, sono di categoria superiore, una rosa che, alla vigilia, faceva inserire i biancoscudati tra le pretendenti alla promozione diretta. Dopo il fondamentale successo in casa della Pro Vercelli, però, i virgiliani devono compiere un altro passo in avanti, non si possono fermare sulla soglia della salvezza, ma devono tagliare il traguardo che potrebbe aprire a nuovi, ambiziosi programmi per la società guidata dal presidente Piccoli.

Nelle ultime giornate i biancorossi hanno ritrovato solidità in difesa ed hanno trovato il gol con buona continuità. Non rimane, come ha ricordato mister Mandorlini, che dare fondo a tutte le energie in questi 90’ che possono e devono premiare il lavoro e gli sforzi fin qui compiuti da Guccione e compagni. PROBABILI FORMAZIONI: Mantova (4-3-3): Tosi; Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Gerbaudo (Pedone), De Francesco. Pierobon; Guccione, Bocalon, Mensah. All: Mandorlini. Padova (4-3-3): Donnarumma; Delli Carri, Valentini, Belli, Radrezza (Curcio); Dezi, Crivello, Vasic; Russini, Jelenic (Piovanello), Bortolussi (Ceravolo). All: Torrente.