Mantova, 27 agosto 2019 - Il Mantova non intende trascurare neppure il più piccolo particolare pur di presentarsi ai nastri di partenza del campionato di serie D nelle condizioni ideali per cercare di coronare (finalmente) il sogno di tornare tra i professionisti. Viste le riflessioni delle ultime ore, che hanno evidenziato la necessità dell’inserimento di un difensore centrale con buona esperienza, la società di viale Te non ha perso tempo ed ha annunciato l’arrivo di Andrea Venturini, classe ’96, giocatore emiliano nato a Budrio, che già ben conosce il girone con il quale dovrà misurarsi la squadra allenata da Lucio Brando. Da segnalare che Venturini si è liberato per la nuova avventura risolvendo il contratto che lo legava al Rimini di serie C, attualmente allenato da Renato Cioffi, il tecnico che ha guidato il Mantova due stagioni fa (insieme a lui nella compagine societaria dei romagnoli c’è anche un’altra “vecchia” conoscenza virgiliana come Rino D’Agnelli).

Il nuovo difensore biancorosso (per lui contratto di un anno con opzione per il secondo) sosterrà già oggi il primo allenamento con i compagni e potrà partecipare al lavoro di preparazione in vista dell’esordio stagionale di domenica con la Calvina. L’arrivo di Venturini, che mette a disposizione di mister Brando una soluzione in più per un pacchetto arretrato che pareva ridotto nei numeri, potrebbe anche non concludere le operazioni in entrata dei virgiliani, che sono ancora vigili sui gruppo die giovani. In questo senso potrebbe venire ufficializzato a breve il tesseramento di Kevin Haveri, che già ha iniziato la stagione allenandosi con i biancorossi, ma si è infortunato alla prima uscita con la Lazio. Il centrocampista albanese (che già fa parte della nazionale Under 17 del suo Paese), classe 2001, una volta recuperata la piena efficienza fisica, potrebbe offrire nuove alternative a Lucio Brando per la gestione delle quote da schierare obbligatoriamente in campo.

Un discorso dal quale potrebbe invece venire escluso l’attaccante Indrit Koni. Il classe 2000, giunto solo in estate dalla Virtus Bolzano accompagnato da interessanti prospettive, visto l’affollamento che si sta creando nel reparto avanzato, potrebbe finire per approdare ad un’altra squadra per cercare lo spazio che sembra ridursi sempre più al Mantova. Dovrebbero essere questi gli ultimi movimenti in questi giorni finali di mercato, anche se il sodalizio virgiliano ha ribadito a più riprese l’intenzione di voler rimanere vigile sino al termine e di tenersi pronto a sfruttare eventuali occasioni che si dovessero presentare per rendere ancora più completo e competitivo il gruppo a disposizione di Lucio Brando, un organico al quale tutta Mantova chiede di conquistare la pole-position e di dare tutto per riportare i colori biancorossi in serie C.