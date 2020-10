Fano, 25 ottobre 2020 - Il Mantova si conferma corsaro nelle Marche e dopo il blitz vincente della prima giornata a Fermo si ripete conquistando tre punti dall’indubbio significato a Fano. Un successo costruito nel primo tempo grazie alle reti di Di Molfetta e Ganz e difeso poi con i denti in un finale severamente vietato ai sofferenti di cuore per la retroguardia ospite, costretta a patire fino al triplice fischio dell’arbitro prima di poter esultare per la certezza della preziosa vittoria. L’incontro si apre nel modo più promettente per la formazione di Emanuele Troise che passa in vantaggio al primo affondo. È solo il 3’ quando Di Molfetta si lancia in uno splendido guizzo che taglia la difesa granata e manda la sfera dove Meli non può arrivare.

Nonostante la partenza in salita, i padroni di casa cercano di reagire e dopo una punizione di Parlati controllata da Tozzo con una uscita efficace, al 10’ Barbuti riesce a calciare a rete superando Tozzo in uscita, ma la sfera si stampa sul palo salvaguardando il vantaggio degli ospiti. Il Fano insiste con decisione in avanti, ma i virgiliani non si limitano a difendere il risultato e tentano di pungere a loro volta in avanti con velici ripartenze. Proprio in occasione di un rapido affondo i biancorossi firmano il raddoppio al 26’. Zibert lancia lungo per Vano, che è pronto a chiamare alla respinta Meli, ma sul pallone arriva l’opportunista Ganz che anticipa tutti e firma il 2-0 per il Mantova. Strada ancora più in salita per i padroni di casa che, però, hanno il merito di non demordere e al 33’ guadagnano una punizione da posizione interessante, ma la barriera respinge la conclusione degli avanti granata. Sul fronte opposto la compagine di Troise tiene costantemente in apprensione la retroguardia di casa e al 37’ un profondo duetto Cheddira-Vano rimane d’un soffio senza esito. Le due contendenti si affrontano su buoni livelli sino all’intervallo, ma il punteggio rimane immutato, sancendo il doppio vantaggio di un Mantova attento e molto concreto. Nella ripresa l’incontro prosegue sulla stessa falsariga ed è ancora il Fano il primo a rendersi pericoloso. Dopo 3’ infatti Ferrara riesce a battere verso la rete biancorossa, ma la sfera termina di poco a lato. Scampato il pericolo, i virgiliani non riescono però a rispondere a dovere e sono costretti a subire la crescente pressione dei granata che ci provano con Baldini e Carpani nell’ordine, ma la porta difesa da Tozzo rimane inviolata. Al 9’ Ferrara mette in difficoltà la retroguardia ospite, ma la sua conclusione si spegne sul palo, mentre Tozzo è attento a bloccare la secca botta di Amadio dal limite.

Il Mantova non riesce a rallentare il forcing del Fano, che prova ad accorciare le distanze ancora con Paolini e poi con Baldini, ma il punteggio non muta. Al 23’ è Barbuti a rendersi insidioso, ma Tozzo è tempestivo nell’uscita e l’opportunità sfuma. Gli ospiti guadagnano il primo tiro dalla bandierina (che sarà anche l’unico della partita) al 28’, ma il neo-entrato Cortesi non riesce ad indirizzare la sfera con la necessaria incisività verso la rete difesa da Meli. Con il passare dei minuti, il Fano aumenta ulteriormente la sua pressione e gioca il tutto per tutto in avanti. Gli sforzi dei marchigiani, tuttavia, fruttano soltanto il terzo palo di giornata, colpito da Barbuti al 37’, mentre la rete di Paolini, che accorcia le distanze arriva quando è ormai troppo tardi per togliere la vittoria dalle mani del Mantova. I virgiliani sono costretti a soffrire sino al termine del 4’ di recupero, ma riescono a tenere ben stretto il prezioso risultato e possono così gioire per i tre punti davvero “pesanti” conquistati.



Fano-Mantova 1-2 (0-2)



Fano (4-3-1-2): Meli 6; Cargnelutti 6 (17’ st Sarli 6), Zigrossi 6 (25’ st Bruno 6), Di Sabatino 6, Rillo 6 (1’ st Monti 6); Parlati 6 (1’ st Ferrara 6), Amadio 6 (42’ st Marino sv), Paolini 6,5; Carpani 6,5; Barbuti 6,5, Baldini 6. All: Marco Alessandrini 6.

Mantova (4-3-3): Tozzo 6,5; Bianchi 6, Milillo 6, Checchi 6,5, Zanandrea 6,5; Di Molfetta 7 (16’ st Saveljevs 6), Zibert 6,5 (34’ st Mazza 6), Gerbaudo 6; Cheddira 6,5 (10’ st Zappa 6), Vano 6, Ganz 6,5 (10’ st Cortesi 6). All: Emanuele Troise 6,5.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri 6.

Reti: pt 3’ Di Molfetta; 26’ Ganz; st 45’ Paolini.

Note: ammoniti Troise; Zigrossi; Parlati; Zanandrea; Zibert; Carpani; Mazza – angoli: 8-1 – recupero: 1’ e 4’.