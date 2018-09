Mantova, 4 settembre 2018 - Le Maserati d'antan saranno tra le protagoniste dell'edizione 2018 del Gran Premio Nuvolari, prova di regolarità per auto storiche della lunghezza di 1.062 km, in programma dal 14 al 16 settembre, con partenza e arrivo a Mantova.

La Casa del Tridente è, infatti, tra i sostenitori dell'iniziativa motoristica che avrà il suo apice nel centro storico della città che diede i natali al grande pilota italiano, a cui la manifestazione è dedicata. L'abbinamento, tra l'altro, punta a ricordare come il grande Nivola vinse alla sua prima corsa con una Maserati: era il 9 luglio del 1933 sul circuito di Spa-Francorchamps, l'auto era una Tipo 8CM con propulsore a 8 cilindri di 3,0 litri, vettura dalle eccellenti performance dovute anche al peso contenuto in soli 750 kg. Un successo che fu solo l'inizio di un'epopea motoristica unica al mondo, in grado di legare in maniera indissolubile al Costruttore modenese il nome del 'mantovano volante', che pure corse vincendo ovunque anche con OM, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Fiat e Abarth-Cisitalia.

Tra le novità di quest'anno c'è il percorso, appunto di 1.062 km, in gran parte modificato. La partenza è fissata venerdì, alle ore 11, in piazza Sordello. La prima tappa attraverserà la pianura padana e gli Appennini, fino a raggiungere la Riviera Adriatica. Le prove cronometrate sono fissate sul circuito di Mantova, presso la sede di Lavorwash a Pegognaga e a Crevalcore e sulle colline dell'Emilia Romagna, fino a Cesenatico. La seconda tappa, con i suoi 500 km di lunghezza, sarà decisamente impegnativa: partenza sabato da Rimini, passaggi tra le colline di Marche, Toscana e Umbria, 50 prove di abilità, l'attraversamento dei centri storici di Siena, Arezzo, Urbino, prima del rientro a Rimini per il tradizionale galà felliniano al Grand Hotel. Domenica sarà la volta della fase finale, con le prove cronometrate di Meldola, di Faenza con la Scuderia Toro Rosso, il controllo a timbro a Lugo in onore di Francesco Baracca e le prove del circuito Ariosteo a Ferrara, fino al rientro a Mantova, dove i vincitori sfileranno sul palco di piazza Sordello.

Aperto alle vetture storiche costruite tra il 1919 e il 1972, il Gran Premio Nuvolari è giunto alla 28esima edizione e sin dall'inizio viene organizzato da Mantova Corse, insieme all'Automobile Club Mantova e al Museo Tazio Nuvolari. La gara, a cui sono attese macchine ed equipaggi provenienti da tutto il mondo, segue le normative Fia, Fiva e Aci Sport e rappresenta la seconda prova di 'Epoca Championship', il campionato italiano Grandi Eventi di Aci Sport, di cui fanno parte anche la già disputata Coppa d'Oro delle Dolomiti (19-22 luglio), la Targa Florio (4-7 ottobre) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (4-9 dicembre 2018).