Mantova, 16 agosto 2020 - Avevano trovato la loro fonte di divertimento nella notte di Ferragosto vandalizzando tavoli, panche e transenne utilizzate dal Comune e dalla Pro-loco di Sustinente, nel Mantovano, per la realizzazione della manifestazione “sere d’estate”. Individuati e denunciati.

Quattro giovani, nella notte di Ferragosto, dopo che era terminata la serata dedicata alla pizza e nella zona non era rimasto più nessuno, hanno danneggiato panche e tavoli, scaraventando a terra le transenne di delimitazione dell’area e bidoni della spazzatura, e strappando le ordinanze comunali affisse nell’area per l’interdizione della strada ai veicoli. I quattro, inoltre, hanno piegato e spezzato i tergicristalli dell’autovettura di uno dei soci della Pro- loco. L’amara sorpresa di quanto accaduto è avvenuta nella mattinata del 15 Agosto da parte del Vice Presidente e del socio della Pro-loco che, dopo aver informato il primo cittadino, hanno sporto denuncia presso la locale Stazione Carabinieri.

Le immediate indagini avviate dai militari hanno consentito in poche ore di individuare gli autori degli atti vandalici, i quali posti davanti alle loro responsabilità non hanno potuto far altro che ammetterle chiedendo scusa ai rappresentati della Pro- loco, all’amministrazione comunale ed alla cittadinanza. I quattro sono stati denuncianti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per danneggiamento.