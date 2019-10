Mantova, 30 ottobre 2019 - Per quattro mesi l'ha seguita, insultata, picchiata per strada. Voleva punirla per averlo lasciato. Fino a quando la vittima non si è ribellata e l'ha mandato in carcere. Un ragazzo di meno di vent'anni di origine tunisina è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori dai carabinieri di Mantova. Dopo una relazione durata sette mese la sua fidanzata diciassettenne aveva deciso di lasciarlo ma lui non aveva accettato la cosa e si era trasformato in uno stalker. La sua vittima aveva finito per non usxire più di casa. Solo quando ha deciso di denunciarlo la persecuzione è finita e il ragazzo è stato bloccato e arrestato. Ora dovrà subire un processo per stalking.

