Milano, 19 luglio 2019 - Nuovi fondi per oltre 2 milioni di euro per la ricostruzione delle chiese dopo il terremoto di 7 anni fa. Siglato l'addendum al protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 per l'emergenza sisma del maggio 2012 nel mantovano. Il documento recepisce le richieste di finanziamento da parte del territorio rimaste escluse dall'ordinanza 440 del 31 ottobre 2018. A firmarlo sono stati il commissario delegato per il sisma e presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e don Libero Zilia, vicario generale della diocesi di di Mantova. "Sono molto contento di ascoltare dai sindaci e dai rappresentanti dei territori che molti degli interventi di ricostruzione sono stati realizzati nel rispetto dei tempi con la piena collaborazione delle istituzioni", ha detto il governatore.

Sono state 129 su 302, pari al 42%, le chiese lesionate dal sisma del 2012. Il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e diocesi di Mantova del 17 novembre 2015 è stato il primo atto utile per tutte le parrocchie mantovane. Le risorse destinate dall'addendum aiuteranno a realizzare la nuova chiesa di Pegognaga e a intervenire per ricostruire il campanile di Bondanello. Nel concreto, i quattro interventi esclusi diventano ora finanziabili. Si tratta di 180.000 euro per la chiesa di San Rocco; 3,5 milioni di euro per San Lorenzo diacono e martire; 304 mila euro per la chiesa di San Leone Magno papa in Sailetto; 116 mila euro per la chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce.

Inseriti anche gli interventi per chiesa e campanile dell'Immacolata concezione della Beata Vergine Maria a Galvagnina di Pegognaga per una spesa prevista di 239 mila euro. L'addendum recepisce la necessità di integrare la quota parte a carico del commissario delegato con Ordinanza 411 dell'1 agosto 2018, pari a 5 milioni, con una disponibilità di oltre 2 milioni di euro.