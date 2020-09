Mantova, 17 settembre 2020 - La pandemia e l'amore di una nonna, una miscela perfetta per i truffatori di professione che minacciano e colpiscono gli anziani. Come è avvenuto a Rodigo dove una signora in età ha ricevuto ieri sera una telefonata con voce femminile. La donna spacciandosi per la nipote della vittima, le ha detto che aveva assoluta urgenza di trovare i soldi per curarsi dal Covid .

La donna ha messo in una busta 3mila euro in contante e in un sacchetto tutti i monili d'oro che aveva in casa. Qualche ora più tardi una donan sui 40 anni ha fatto visita all'anziana ed è sparita con la busta dei soldi. L'oro è stato invece risparmiato. Sull'episodio indagano i carabinieri di Gazzoldo degli Ippoliti.