Mantova, 30 luglio 2020 - Per restaurare lo storico teatro Bibiena, gioiello mantovano inaugurato nel Settecento da un concerto di Mozart, servono un milione e 250mila euro. A raggranellare una somma non piccola per il Comune di Mantova, contribuirà anche il gesto di generosità di uno dei ristoratori della città dei Gonzaga, che ha deciso di utilizzare l'art bonus (la legge che consente donazioni ai beni culturali in cambio di sconti fiscali) a vantaggio appunto del 'Teatro scientifico'.

Orazio Scicolone, siciliano da 11 anni adottato da Mantova, titolare del 'Tiratappi', regalerà il 10% dell'incasso di agosto al Comune, proprietario del Bibiena, vincolando la somma agli interventi sul teatro. Il 'Tiratappi' è uno storico locale mantovano: si apre su piazza Leon Battista Alberti, in pieno centro, e l'edificio che lo ospita reca una targa che attesta il passaggio in quei locali dello scrittore inglese Charles Dickens nell'Ottocento. La piazza, alle spalle della basilica di Sant'Andrea, è stata oggetto in questi mesi di un radicale restauro che ha un po' penalizzato i locali che vi si affacciano, Tiratappi compreso. Questo non ha distolto il suo titolare dal dare una mano all'amministrazione, come gli hanno riconosciuto i rappresentanti del Comune Giovanni Buvoli e Giovanni Pasetti, intervenuti ieri all'annuncio ufficiale dell'iniziativa, nata anche su impulso dell'associazione culturale IXdeae.

Ora si spera che l'esempio di Scicolone, con la sua unione tra promozione commerciale e sostegno alla cultura, possa essere seguito da altri esercenti, mantovani e non. E' ciò che auspica il ministero dei Beni Culturali, che ha dato il suo sostegno ufficiale.