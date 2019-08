Redonesco (Mantova), 10 agosto 2019 - Un altro incidente e questa volta, tra i feriti, anche un bambino. Oggi pomeriggio, due persone hanno perso la vita e altre sette sono rimaste ferite in uno scontro nel Mantovano. Due auto si sono scontrate tra loro sulla provinciale Postumia. Da una parte un furgone a due posti con a bordo le due vittime, marito e moglie di 60 anni originari di Isorella (Brescia) e il bambino di 10 anni rimasto ferito, loro nipote. Dall'altra un'auto con a bordo 6 persone di nazionalità cinese, tra cui tre bambini tra i 4 e i 6 anni. Nessuna di questa persone ha riportato traumi o ferite di particolare rilevanza. Il bambino di 10 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.

Per i soccorsi sono arrivati i vigili del Fuoco e i carabinieri, sul luogo dell'incidente per i rilievi.