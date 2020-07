Mantova, 26 luglio 2020 - I carabinieri hanno individuato e denunciato alcuni giovanissimi accusati di terrorizzare da tempo la zona della città di Mantova che ruota attorno a piazza Virgiliana, nel centro storico. Si tratta di tre minorenni di 15, 16 e 17 anni di origine magrebina e residenti in città , denunciati alla Procura per i minori di Brescia per i reati di rapina, furto aggravato, percosse e lesioni. Altri quattro ragazzi, sono già stati identificati e nei prossimi giorni verranno denunciato per gli stessi reati.

Gli ultimi reati della baby gang risale al 18 luglio scorso quando proprio in piazza Virgiliana hanno aggredito altri cinque ragazzi rubando loro le biciclette e picchiandoli tanto che due di loro sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale Poma per contusioni e lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15 e in 2 giorni.