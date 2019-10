Mantova, 9 ottobre - Un italiano di 29 anni e un marocchino di 39, clandestino in Itala,sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata dopo aver depredato e ferito gravemente una donna di 70 anni. L'episodio è avvenuto a cavallo tra Veneto e Lombardia. Erano le 9.30 di ieri mattina a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona ma al confine con il Mantovano. Una donna di 70 anni pedala in bicicletta nel centro del paese. Poco lontano si ferma una fiat nera con due uomini a bordo: uno scende, l'altro si sposta dal lato passeggero al lato guida: è un attimo. Il rapinatore strappa al borsa della donna dal cestino della bicicletta e fugge. Nella borsa ci sono solo pochi spiccioli e il telefonino. ma ci sono anche le foto dei nipotini della vittima, E lei, 70 anni, non vuole perderle. Così corre verso l'auto e riesce ad afferrare la portiera Ma i banditi, senza alcuno scrupolo, danno gas e la donna viene trascinata a terra per almeno una decina di metri. Qualcuno però vede tutto, annota tipo d'auto e targa, e scatta la caccia dei carabinieri. Grazie a gioco di squadra tra i vari comandi, alle telecamere sul territorio e al testimone i carabinieri mantovani rintracciano l'auto e i due banditi a Volta Mantovana, in viale Risorgimento. I due provano a lasciare l'auto ma i militari intervengono e li bloccano. Hanno ancora il telefonino ma si sono liberati della borsa durante il tragitto. E con essa le preziose foto di famiglia "costate" alla donna per la violenza degli scippatori, una ferita alla spalla e al volto: ora è in ospedale a Villafranca di Verona.

