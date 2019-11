Mantova, 26 novembre 2019 - L’ondata di piena del Po, con il colmo, è attesa nel Mantovano da questa notte e potrebbe anche raggiungere livelli più alti rispetto a quelli stimati: i primi territori che dovranno fare i conti con il fenomeno sono quelli del Viadanese e per questo dal tardo pomeriggio di oggi potrebbero essere chiusi al traffico i ponti tra Boretto e Viadana e tra Dosolo e Guastalla. La decisione spetta però alla Provincia di Reggio Emilia che sta costantemente monitorando la situazione.

A Boretto attualmente il grande fiume ha raggiunto i 7,17 metri sopra lo zero idrometrico, restano ancora chiusi i ponti di San Benedetto sul Po e di Torre d’Oglio e Calvatone sull’Oglio. Quasi tutti i sindaci dei Comuni rivieraschi hanno emesso le ordinanze di sgombero delle golene. Non sono stati segnalati nuovi fontanazzi e dagli esperti la piena attuale viene descritta come “lenta ma costante”. L’ondata di piena del Po che sta arrivando nel Mantovano, comunque, si manterrà su livelli inferiori alla piena del 2014. Nella sala operativa della Protezione civile allestita presso la Prefettura resta costante il coordinamento dei diversi centri operativi allestiti nei Comuni. Alle 17.30 è previsto un nuovo vertice per un aggiornamento della situazione.